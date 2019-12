Psal se rok 2012, byla sobota 10. listopadu a přes Březovou a Lopeník se proháněla závodní auta. Na startovní pole rallye se při první ze šesti rychlostních zkoušek před čtrnáctou hodinou odpolední staví vůz Mitsubishi Lancer EVO 9 Michaela Bartončíka a Josef Bartončíka.

Pomník z roku 2013 na památku všech dívek je neustále obkloben svíčkami. | Foto: Deník / Vojtěch Trubačík

Co se stane o pár minut později, to se černým písmem zapíše navždy do obecní kroniky Lopeníku. Tragická nehoda, při níž přišly o život čtyři dívky, však ani po sedmi letech nezná viníka. Soud v Uherském Hradišti začal znovu projednávat případ, v němž nově na lavici obžalovaných usedla hned pětice lidí z organizačního týmu.