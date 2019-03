„To je ještě celkem nízký trest, i když v Pákistánu asi věčnost,“ tvrdí debatující označený jako Ondřej Šostot.

Podobně to vidí i diskutující, která si říká Lenka Juříková. „To teda dopadla hodně dobře,“ poznamenala.

„Je to hrozné. Ale mohlo to být horší. Mohl to být trest smrti, mohlo to být doživotí. Takto má za 9 let ještě šanci třeba na úplně obyčejnou rodinu. Na skromné štěstí a spokojený život. Musí ale těch zatraceně dlouhých 9 let vydržet,“ napsal svůj názor autor pod označením Cibulový Kroužek.

Petře Smetkové přijde trest také přehnaný.

„Když srovnám, že u nás nějaká baba zabila dvě děti a dostala také 8, tak nějaké drogy jsou podle toho prkotina?“ dává do placu otázku Petra Smetková.

Svůj názor na výši trestu řekl ve středu Deníku i kroměřížský soudce Roman Kafka.

„S ohledem na nebezpečnost tohoto typu trestné činnosti, její rozsah a známý tvrdý postoj justice v asijských zemích k pašování psychotropních látek se podle mě nejeví uložený trest jako přísný. Pokud by se vytýkaného jednání dopustila osoba v ČR, byla by ohrožena přinejmenším trestní sazbou ve výměře 8–12 let,“ uvedl Roman Kafka.

Deníku okomentoval situaci Terezy H. i někdejší náčelník Vojenské zpravodajské služby a odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management Andor Šándor.

„Na druhou stranu je potřeba říct, že je to dospělá žena, která asi věděla co dělá. Podle dostupných informací, které máme, to zřejmě neudělala poprvé a ty zisky z toho plynoucí byly nemalé. Takže si nemyslím, že je namístě nějaké srdceryvné lkaní nad tím, že někdo skončil v kriminále. Pašovat téměř deset kilo heroinu totiž není žádná malá věc,“ poznamenal Andor Šándor.