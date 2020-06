Informoval o tom server Extra.cz Podle jeho zpráv jde o Saifa ul Malúka, jenž se proslavil případem, kdy hájil pákistánskou křesťanku Asii Bibiovou, jež byla za rouhání odsouzena k trestu smrti a následně byla propuštěna z vězení na svobodu.

Tereza Hlůšková byla v lednu 2018 zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru, kdy jí celníci našli v kufru téměř devět kilo heroinu, který se snažila propašovat. Následně si vyslechla rozsudek, že si ve vězení Kot Lakhpat musí odpykat osm let a osm měsíců.

Tereza se odvolala a na další soudní líčení čeká. Portál HlídacíPes.org informoval, že si Hradišťanka našla nového právníka Saifa ul Malúka, jenž si získal popularitu úspěšnou obhajobou pákistánské křesťanky Asie Bibiové. Tereza Hlůšková tak podle serveru neztrácí naději a pevně doufá, že by se mohla domů podívat dřív než za sedm let.

„Po prostudování případu Terezy Hlůškové a přípravě jejího odvolání věřím, že ji vrchní soud v Láhauru propustí na svobodu,“ uvedl pro server Malúk. Podle jeho slov má původní rozsudek nad Terezou Hlůškovou slabé základy.

Odvolací soud až na podzim

Vrchní soud v Láhauru měl případ projednávat již koncem března, ovšem kvůli koronavirové pandemii bylo jednání odročeno. V červenci podle serveru začínají dvouměsíční prázdniny, tudíž odvolací soud by se mohl konat v průběhu podzimu. Pokud bude odvolání úspěšné, případ končí a Tereza Hlůšková by se dostala na svobodu.

„V případě, že obhajoba s odvoláním u vrchního soudu uspěje, odsouzený je během několika dnů propuštěn na svobodu. Je to finální rozhodnutí, už neprobíhají žádná další soudní řízení,“ doplnil právník.

Před rokem Terezu Hlůškovou navštívili poslanec Michal Ratiborský (ANO), společně s kolegou poslancem Danielem Pawlasem (KSČM). Podmínky v pákistánském vězení je tehdy příjemně překvapily. Při návštěvě vězení zastihli Terezu v dobré psychické i fyzické kondici a mohli s ní asi 40 minut mluvit přes mříže.

Tereza Hlůšková byla zadržena celníky na letišti v pákistánském Láhauru 10. ledna 2018 poté, co údajně prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. V jejím kufru našli celníci devět kilogramů heroinu. Hradišťanka vinu odmítala, původně dokonce tvrdila, že o drogách nevěděla. Svou výpověď následně několikrát změnila.