Hlídka octavii pronásledovala až na parkoviště u občerstvení v Buchlovských kopcích. Tam muž z auta vyskočil i s batohem v ruce a namířil si to přímo do lesa. Daleko však neutekl. Policisté ho asi po sto metrech dostihli a okamžitě mu nasadili pouta. Protože muž při útěku někde v lese zahodil batoh, byl na místo vyžádán policejní psovod včetně služebního psa Unita. A ten si rovnou připsal další úspěch. Během chvíle totiž v lese vypátral jak odhozený batoh, tak i klíče od octavie. „Zadržený muž byl samé překvapení. Při osobní prohlídce u něj policisté našli šest ostrých nábojů a v batohu se navíc ukrývala střelná zbraň bez výrobního čísla včetně tlumiče. Dvaačtyřicetiletý muž putoval rovnou do policejní cely, kde s ním byly provedeny nezbytné úkony," popsala událost mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová. Muž má nyní podle jejích slov na krku nedovolené ozbrojování a podle zákona mu hrozí až dvouleté vězení.