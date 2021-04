Až šestiletý trest odnětí svobody za usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky, hrozí 28letému muži za fatální následky dopravní nehody, kterou způsobil na silnici I/50 mezi Starým Městem a Buchlovicemi 14. ledna krátce před půl šestou večer. Právě v těchto dnech totiž skončilo vyšetřování této tragédie, při které zemřel šedesátiletý muž.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Osmadvacetiletý řidič vozidla Ford Tranzit tam tehdy při jízdě ve směru od Uherského Hradiště přejel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucím osobním automobilem Škoda Fabia. Po střetu byla fabie odhozena do protisměru a tam narazila do vozidla Opel Astra jedoucího taktéž od Uherského Hradiště.