Zábřeh – V policejní cele a se zákazem vstupu do svého bytu skončil kvůli svému agresivnímu chování třiatřicetiletý muž ze Zábřehu. V pondělí 12. července pozdě večer v opilosti zaútočil na svého mladistvého syna, který před ním chránil matku.

„Byl syna pěstmi do obličeje i těla, cloumal s ním za oděv tak, že chlapec narážel do zdi a dveří. Pak ho otec hodil v chodbě na zem a kopal ho do hlavy i trupu. Přitom opakovaně vyhrožoval fyzickou likvidací,“ uvedl policejní mluvčí Miloslav Svatoň..

Policisté muže zadrželi a umístili do policejní cely. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,7 promile alkoholu v dechu. Na základě dalšího šetření události pak policisté vykázali podezřelého z bytu, to znamená, že se v něm nesmí zdržovat po dobu deseti dnů, pouze v doprovodu policie se může vrátit pro své osobní věci. Po deseti dnech se celá situace znovu vyhodnotí. Útočník je podezřelý z trestných činů nebezpečné vyhrožování a pokus ublížení na zdraví. (ris)