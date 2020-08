Ti mu chtěli vlastními těly zabránit v odjezdu z parkoviště, poté, co obžalovaný a jeho známí v obchodě podle soudu kradli. Oba dva muži bezpečnostní agentury před vozidlem obžalovaného uskočili jeden z nich však měl menší štěstí, protože nestihl celý manévr včas dokončit.

Obžalovaný s vozidlem Škoda Octavia, které obžalovaný v tu chvíli řídil, mu přejel nohu. Muž utrpěl zranění, které si vyžádalo asistenci záchranářů a převoz do nemocnice.

„Najíždí na mě autem, přejel mi nohu. Nechtěl jsem ho pustit z parkoviště,“ zaznělo mimo jiné od poškozeného v telefonátu polici.

Obžalovaný u soudu svou vinu popíral, podle něj oba muži z ostrahy stáli od jeho vozidla v dostatečné vzdálenosti.

„Měl prý strach, blížili se k autu, měli kapuce. Již předtím měl jeden z nich na obžalovaného rasistické narážky. Poté, co z parkoviště odjel, viděl prý oba poškozené ve zpětném zrcátku jak stojí,“ zaznělo u soudu při závěrečných řečech. Tvrzení obžalovaného však znalci popřeli.

Podle jejich závěrů Robert L. se proti mužům rozjel, rychlostí 25-30 kilometrů v hodině. A i když si nehoda vyžádala „jen“ zranění, pokud by došlo k čelnímu střetu, její následky mohly být fatální.

Možné fatální následky

„Představte si vozidlo, které narazí do stojící osoby ve třicetikilometrové rychlosti. Takový člověk by byl v této situaci podražen ve spodní polovině těla a hlavou by se navalil buď na přední sklo nebo na kapotu a byl by odhozen na vozovku. Hlavní údery by tak směřovaly hlavně na hlavu. Úder by tak mohl být poměrně silný a mohlo by dojít k fatálním následkům až ke smrti,“ uvedl v pondělí u soudu pro Deník jeden ze znalců Jiří Straus, vedoucí katedry kriminalistiky a forenzních disciplín Vysoké školy finanční a správní.

„Jako biomechanik na základě svých zkušeností, mohu říct, že tato varianta je možná. Mohlo by dojít i ke smrti. Nemuselo, ale mohlo. Je to varianta, kterou nemohu vyloučit.“ doplnil.

Již loni v červnu byl muži udělen za zmiňovanou krádež trest veřejně prospěšných prací a protože tento trest ještě nestihl splnit, byl mu vyměřen za zločin těžkého ublížení na zdraví souhrnný trest. Rozsudek není pravomocný, žalobkyně si ponechala lhůtu pro vyjádření. Vyjádřit se k němu obžalovaný Robert L. pro Deník nechtěl.