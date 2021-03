Ta jako zástupkyně farmářské společnosti na Uherskohradišťsku v polovině roku 2018 objednala a následně podepsala kupní smlouvy se společností prodávající hnojiva na nákup hnojiv o hmotnosti bezmála tři sta tun v hodnotě za více než dva miliony 200 tisíc korun.

„Hnojiva jí následně byla společností do firmy dodána, a to společně s fakturami, které měly být uhrazeny do poloviny roku 2019. Do současné doby však faktury uhrazeny nebyly. Objednané hnojivo navíc žena předala jiným dvěma zemědělským společnostem jako kompenzaci nesplacených závazků,“ popsala případ policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Obviněná si tak podle jejích slov už v době uzavírání smluv o koupi musela být vědoma, že nebude mít finanční prostředky na to, aby faktury uhradila. Nyní dotyčné hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.