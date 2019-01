Topolná - /FOTOGALERIE/ Nápis na zídce u školy doslova vyděsil některé obyvatele Topolné. Stěžovatelům vadí, že kolem nápisu, jenž se na zídce u jednoho z domů objevil před nedávnem údajně po taneční zábavě, chodí děti do školy a je tak omladině denně na očích.

„Někdo tam napsal Ať žije satan. A je to denně dětem i dospělým na očích. Takové nápisy ale nejsou jediným nešvarem, které se ve vsi po zábavách objevují. Například, na autobusové zastávce jsem několikrát viděl pohozené injekční stříkačky. Zástupci obce by s tím už měli něco dělat,“ informoval redakci Slováckého deníku Topolan, který z obav ze msty ze strany viníků požádal o zachování anonymity. Zástupci obce si nyní lámou hlavu, jak problematický nápis odstranit. „Prozatím netuším, jak ho máme zlikvidovat. Pravdou je, že nám popsaná zídka u školy hodně vadí. Pokud se ptáte na četnost podobných případů, pak mohu konstatovat, že jsou výjimečné. Také souvislost s tanečními zábavami se mi zdá nepravděpodobná. Pochybuji, že by si někdo bral sprej na takovou akci,“ sdělila starostka Topolné Hana Marášková. Hlava radnice také pochybuje o pravdivosti informací o pohozených injekčních stříkačkách. „Nic takového jsem tam doposud neviděla a ani mi nikdo podobný nález nehlásil,“ dodala starostka.

Mluvčí uherskohradišťské policie Aleš Mergental tvrdí, že informace od topolenského stěžovatele nejsou přesná. „Na zídce se neobjevil nápis Satan, nýbrž Sapa. Je ale pravdou, že součástí nápisu je i číslo 666, které satana symbolizuje. Po pachateli činu pátráme,“ připustil Mergental.