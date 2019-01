Zlín – Zlínští kriminalisté obvinili ze zpronevěry osmadvacetiletého muže z Uherskohradiš­ťska. Společnost, která ho zaměstnávala, údajně připravil o více než devět milionů korun.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Muž pracoval jako provozní několika podniků s výherními hracími přístroji a byl hmotně odpovědný za svěřené peníze. Většinou však s nimi nakládal podle svého, řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Jana Bartíková.

Muž si podle policie postupně bral z herních středisek peníze, které ale svému zaměstnavateli neodváděl. „Z jednoho baru letos v květnu vzal přes 500.000 Kč, které byly v automatech IVT, Max Power a Ruleta. Podobně se zachoval i v dalších osmi případech,“ přiblížila Bartíková s tím, že muž utrácel peníze, které vybral v hernách v Kunovicích, ve Starém městě, v Uherském Hradišti i na dalších místech.

Znalec vyčíslil celkový přehled výnosů z hracích automatů za dobu od března do června tohoto roku doložený bankovními výpisy i pokladními doklady. „Podle všeho provozní použil 9,3 milionu korun na splácení vlastních půjček a především na sázení. Podle svědků sázel na sportovní utkání nejméně od konce roku 2009 až do letošního června. Téměř každý den utratil částky od 10.000 do 60.000 Kč,“ uvedla Bartíková. Pokud bude uznán vinným, hrozí muži až deset let vězení.

Podle policejní psycholožky musí být člověk v prostředí heren a kasin obzvláště odolný, aby se nenechal ke hráčství a ke zpronevěře strhnout. Riziko, že slabý člověk zaměstnaný v hernách spadne do určité závislosti, je podle ní obrovské. „Nakonec se takoví lidé dostávají do bludného kruhu: hledají peníze na hru a splácí dluh dluhem,“ uzavřela policejní mluvčí.