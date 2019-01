Vlčnov - Pravděpodobně neshody vedly k roztržce mezi partnery ve Vlčnově. K jejich vyvrcholení došlo v úterý 22. září.

„Muž z Uherského Brodu, kterému je 36 let, odmítl vpustit do domku svoji přítelkyni, která tam má v domku trvalé bydliště. Oznamovatelka uvedla, že si nepřeje aby v domku její přítel nadále zůstával,“ sdělila mluvčí uherskohradišťské policie Jitka Zámečníková. Muž po příjezdu policistů dům otevřel, odmítl však prokázat svou totožnost. „Vůči hlídce byl agresivní a jevil se jako podnapilý. Policisté muže vyzvali aby zanechal svého jednání, to však nechtěl učinit. Proto ho převezli na policejní služebnu k podání vysvětlení,“ doplnila Zámečníková. Dechová zkouška na alkohol u muže vykázala 1,11 promile alkoholu. Po nezbytných úkonech byl ze zadržení propuštěn. Toto jednání šetří policisté jako přestupek proti občanskému soužití. Za ten může být podle zákona udělena pokuta ve výši až jeden tisíc korun.