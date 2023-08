Honička policejní hlídky a silného silničního motocyklu Yamaha se rozpoutala minulé úterý před půl jedenáctou dopoledne v Uherském Brodě. Zarputilý motorkář se podle policejního mluvčího Radomíra Šišky rozhodl, že nezastaví ani na opětovnou výzvu strážců zákona.

Motorkář zběsile ujížděl z Brodu před policisty. Havaroval v Šumicích za uvítací tabulí obce | Foto: Policie ČR

Svůj silný stroj rozpálil směrem na Šumice. Na rovném úseku se mu podařilo zmizet policistům z dohledu. Svou zběsilou jízdu však nedokázal ukočírovat a havaroval.

„Vjel vysokou rychlostí do Šumic, kde prolétl uvítací tabulí obce a stroj položil do travnatého porostu. Z místa utekl. Hlídce se však řidiče podařilo v blízkosti dopadnout. Při havárii utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice k ošetření,“ řekl Radomír Šiška. Šestatřicetiletý řidič moc dobře věděl, proč se chtěl kontrole vyhnout.

„Před jízdou si totiž píchl pervitin. Dobrovolně se podrobil zdravotnímu vyšetření a testu na omamné látky. Na základě laboratorního výsledku bude právní kvalifikace skutku upřesněna,“ dodal policejní mluvčí.