Zlín, Uherský Brod – Rodiče Marka chtěli synovi pomoci a stáli za ním, i když kvůli tomu přišli o dům. Nakonec tak jeho lehkovážnost bude stát i svobodu jeho vlastního otce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Achiv VLP

Smutný případ řešil dnes zlínský krajský soud. Stanul před ním osmapadesátiletý muž z Uherského Brodu, kterého obžaloba vinila ze zločinu pokusu vraždy vlastního třiatřicetile­tého syna.

Za to mu hrozilo až 18 let vězení se zvýšenou ostrahou. Soud však přihlédl k okolnostem a uložil mu trest pod dolní hranicí nižší, desetileté sazby, muže tak poslal na osm let do vězení s ostrahou.

Obžalovaný trest přijal, rozsudek však není pravomocný, státní zástupce Leo Foltýn si nechal lhůtu pro odvolání.

Podle obžaloby ke zločinu došlo loni v srpnu. Za útok mohl hlavně alkohol a neutěšené rodinné vztahy. Obžalovaný svého činu hluboce litoval. „Ani nevím, jak se to mohlo stát," řekl soudu.

Dospělý syn žil se svými rodiči, a často i se svou matkou hrál automaty. Později se zadlužil, rodiče tak prodali dům a přestěhovali se do Uherského Brodu. Ale ani tam neměli klid, nejdřív chtěl syn na dluhy 350 tisíc, pak na opravu domu s přítelkyní 500 tisíc a nakonec dalších 350 tisíc.

Dlouhodobé spory mezi otcem a synem vyvrcholily 24. srpna loňského roku, kdy starší z mužů na syna zaútočil kuchyňským nožem. Bodl jej do hrudníku, další dvě rány směřovaly do levého a pravého ramene, chybělo pár desetin centimetru a mohl zasáhnout životně důležitou tepnu. „Měl jsem ho zabít, hajzla," měl podle přivolaných záchranářů obžalovaný dodat.

To potvrdil u soudu i zasahující lékař. Obžalovaného našli v koupelně sedět na vaně s rukama od krve. Napadený syn skončil s vážným zraněním v nemocnici, jeho otec na záchytce.

„Motivem byla špatná rodinná situace, která pramenila z požívání alkoholu. Nezodpovědným jednáním poškozeného byla rodina extrémně zadlužená, což vyvolalo konflikt," řekl státní zástupce Leo Foltýn.

Příběh má ale relativně šťastný konec: u soudu totiž došlo na vzájemná objetí mezi otcem a synem, ten slíbil, že bude s matkou svého otce ve vězení navštěvovat.