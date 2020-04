„Konkrétně jde o přestupky spáchané v souvislosti s porušením soudem zrušeného mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. března, kterým byl omezen volný pohyb osob,“ uvedl Jan Pášma.

Ve všech těchto šesti případech bylo podle něj zasláno rozhodnutí o uložení správního trestu obviněným ještě před tím, než bylo soudem rozhodnuto o zrušení předmětného nezákonného mimořádného opatření (správní orgán tedy rozhodl na základě v té době platné a účinné právní úpravy).

„V současné době čekáme na metodiku ministerstva vnitra, případně ministerstva zdravotnictví, která by měla vnést do nastalé situace více světla,“ naznačil Jan Pášma. Přestupků, které byly řešeny v souvislosti s restaurací Krček se podle jeho slov věc nijak netýká.

„Došlo k nim přede dnem 23. března, tedy v době, kdy platilo krizové opatření vydané formou usnesení vlády - a toto soudem zrušeno nebylo,“ upřesnil Jan Pášma.

Popíjející osoby přistihla 19. března na zahrádce hospůdky Krček v Uherském Hradišti policejní hlídka. Dvanácti lidem již byly uděleny pokuty v rozmezí od 15 do 18 tisíc korun.

Kvůli umožnění konzumace nápojů v daném prostoru se podle policistů dopustil přestupku také provozovatel restaurace Martin Masařík. Ten zatím na výsledek správního řízení čeká. Městský úřad v Uherském Hradišti zaslal oznámení o přestupku na Ministerstvo zdravotnictví. To by podle Jana Pášmy mělo určit, kdo o případném porušení vládního nařízení ze strany provozovatele rozhodne. Martin Masařík těsně po incidentu napsal na sociálních sítích své vyjádření. V něm se hájil s tím, že pokud se lidé na zahrádce zdržovali, bylo to na jejich vlastní odpovědnost.