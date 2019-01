Uherské Hradiště – Sobotní večer se dá trávit různě. Poněkud zvláštním způsobem se jej rozhodl prožít patnáctiletý mladík z Uherského Hradiště. Doma byl v sobotu 10. prosince sám, a tak si v klidu otevřel jedno pivo a vypil ho.

Pak vyrazil za svými kamarády k houpačkám v Jarošově. V kapse měl petardy, světlice a taky krabičku s marihuanou. „Společně se bavili odpalováním různé pyrotechniky. Po chvilce je přijela zkontrolovat hlídka uherskohradišťských strážníků. U mladíka našli krabičku se sušenou marihuanou, a tak zavolali hradišťské policisty,“ popsal situaci mluvčí policistů v Uherském Hradišti Aleš Mergental. Mladík se strážníky spolupracoval a klidně čekal. Když se však objevilo auto Policie ČR, kluk najednou zazmatkoval, vymanil se strážníkům a začal utíkat. „Chvíli kličkoval mezi panelovými domy, přičemž ho pronásledující policisté vyzývali, ať zůstane stát. Ale kluk utíkal jako vyplašený zajíc,“ pokračoval v objasňování případu mluvčí. Po chvilce policisté mladíka doběhli a za použití hmatů a chvatů zajistili.

„Dechová zkouška ukázala, že dotyčný má v sobě 0,2 promile alkoholu, což vysvětlil oním pivem vypitým doma. Zkouška na přítomnost drog byla negativní,“ doplnil Mergental. Policisté pak zavolali jeho matce, aby si pro něj přijela. Ta si syna od policistů převzala. Na místě však musela zaplatit pokutu za to, že synovi umožnila (byť nepřímo) pít alkohol. Za stejný přestupek, jen za jinou část, za přechovávání malého množství drogy (v krabičce byly čtyři gramy marihuany), může patnáctiletý mladík počítat s pokutou do patnácti tisíc korun. „Sobotní večer tak byl pro něj jistě dobrodružný, ale snad i poučný. A to nejen pro něj, ale i jeho matku,“ poznamenal mluvčí závěrem.