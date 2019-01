Uherské Hradiště – Kvůli zhruba půl tuně podvodně objednaného masa vyšetřují policisté jednatřicetiletého muže, který pracoval v jedné uherskohradišťské firmě jako kuchař a občas také jako zástupce provozního při objednávání surovin.

Ilustrační fotografie. | Foto: Archiv VLP

Jednou v září loňského roku zavolal do firmy dodávající maso a objednal 36 kilo vepřových jater a 26 kilo hovězí roštěné. „Závozník objednávku přivezl, ale játra ani roštěnou kuchař v práci nevařil. Firma následně dlouhodobému dodavateli fakturu zaplatila, ale nezkontrolovala si, jestli bylo maso opravdu použito," uvedl mluvčí policistů v Uherském Hradišti Aleš Mergental. O měsíc později si podle něj stejný kuchař objednal přes 160 kilogramů různého masa. Ani toto maso se však ve firemních hrncích a troubách neohřálo. „Stejně objednával kuchař ještě jednou do konce roku a pak dvakrát letos v lednu. To už ale faktury zřejmě ztopil i s masem, protože účetní žádnou takovou fakturu neobdržela. Až se dodavatel začal ptát, proč ještě těch pár faktur firma nesplatila, začalo vedení firmy dumat nad tím, co se děje. Celou událost oznámili na policii," doplnil mluvčí.

Uherskohradišťští kriminalisté začali poté zkoumat pohyby objednaného, zpracovaného a vydaného masa a přišli na to, že jednatřicetiletý kuchař podvodně objednal 520 kilo různého masa, které nepoužil pro potřeby kuchyně, ale zřejmě si ho nechal pro sebe. Sám ovšem tolik masa sníst určitě nedokázal. „Co se s masem stalo, kriminalisté prozatím nezjistili. Po prokázání jednotlivých skutků obvinili muže z Uherského Hradiště ze spáchání trestného činu, za což mu hrozí až pět let vězení," upřesnil Aleš Mergental.