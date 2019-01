Obvinění z trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku si od kriminalistů vyslechl osmatřicetiletý muž z Hodonínska. Ten loni v prosinci v Uherském Hradišti okradl cyklistku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Ta zjistila, že jí při cestě ze zaměstnání zmizela z košíku na kole kabelka. V domnění, že ji někde cestou vytratila, jela stejnou trasou nazpět. Po kabelce se ale slehla zem, proto vše oznámila na policii.

„Kromě osobních dokladů, finanční hotovosti a mobilního telefonu přišla i o platební kartu a klíče. Vše vyčíslila na částku přesahující přes sedm tisíc korun,“ upřesnila mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.

Pátrání strážce zákona dovedlo až k osmatřicetiletému muži z Hodonínska. Ten se ke krádeži přiznal a také popsal, co ho k činu vedlo.

„Poté, co ten den v herně prohrál veškeré svoje peníze, přemýšlel, jak si co nejrychleji opatřit další. Když u „myší díry“ zahlédl ženu s kolem, nenapadlo ho nic jiného, než že jí z košíku ukradne kabelku. A tak se i stalo. Kabelku prohledal, část věcí hodil do popelnice a se zbytkem upaloval zpět do herny. Kradené peníze prohrál a mobilní telefon prodal známé. Ta se ale z kradeného přístroje dlouho neradovala, neboť ho musela vydat policistům,“ dodala podrobnosti Milena Šabatová.

Ani slib omluvy okradené ženě a projevená lítost nad vzniklou situací nezměnila nic na tom, že pachateli nyní hrozí až dvouleté vězení.