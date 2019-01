Drahé večeře, alkohol i hotelová apartmá. A za to vše Adam B. z Fryštáku neměl zaplatit ani korunu.

Adam B. na svém facebookovém profilu. | Foto: FCB

Hotelového fantoma, jak se mu přezdívalo, lapili zlínští kriminalisté loni 10. března přímo „při činu“ v Lesním hotelu ve Zlíně, kde byl Adam ubytovaný a kde za svůj pobyt také nezaplatil.

„Donutila mne k tomu tíživá životní situace,“ řekl při zatčení mladý muž s tím, že už nechtěl bydlet u svých rodičů.



Zlínští policisté ho prověřují pro podezření ze spáchání trestných činů zpronevěra, podvod, krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



„V případě odsouzení by mohl strávit až pět let ve vězení,“ uvedla krátce po zatčení muže mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. Informaci, že byl Adam B. ubytovaný v tomto hotelu, potvrdili i jeho pracovníci. „Ano, byl tady ubytovaný,“ sdělila například recepční Barbora Zajíčková.



NĚJAKOU DOBU POBYL NA JIŽNÍ MORAVĚ



Podle zdroje Deníku jej policisté vyslechli a propustili. Toho měl ale Adam B. využít a vzít nohy na ramena. Nejdříve měl chvíli pobývat na jižní Moravě, později však odjel do Prahy a odtud údajně odletěl do Austrálie, kde má už být podle všeho trestně stíhaný.



„V současné době muž pobývá mimo území naší republiky. Další kroky činíme formou mezinárodní spolupráce ve věcech trestních,“ naznačila Monika Kozumplíková. Zda je Adam B. konkrétně v Austrálii, zlínská policie nepotvrdila.



O jeho pobytu v této zemi nemá žádné informace ani ministerstvo zahraničních věcí. „O případu Adama B. není ministerstvo informováno,“ uvedla za resort Irena Valentová.

Podle statistiky ministerstva zahraničních věcí je v současnosti ve vazbě nebo výkonu trestu v zahraničí 1227 Čechů.

„Nicméně musíme upozornit, že vzhledem k tomu, že ne všichni čeští občané kontaktují naše zastupitelské úřady s žádostí o konzulární pomoc v případě jejich zadržení, nemusí být tento počet konečný,“ zdůraznila za ministerstvo Irena Valentová.



Podle dobře informovaného zdroje měl mít Adam B. vždy příjemné vystupování, byl charismatický a snažil se na personál v hotelích dobře zapůsobit. Sliboval, že zaplatí, v okamžiku, kdy po něm v ubytovacích zařízeních chtěli alespoň zálohu, měl vždy připravenu výmluvu.



„Byl u nás zhruba deset dní. Každý den měl večeři, víno, dával si však i drahé destiláty. Po několika dnech jsme měli podezření a chtěli jsme, aby nám zaplatil. Vymlouval se, nefungovala mu kreditní karta. Řekl, že nám dodá jinou. Později volal, že měl nehodu a že si již nepřijde pro věci. Ty jsme nakonec předali policii,“ uvedl na adresu neplatiče Adama B. jeden z majitelů Penzionu Uno ve Zlíně Martin Riegel.



Z ASIE SE NEJČASTĚJI PAŠUJE. COKOLIV



V posledních dnech se veřejnost zabývá případem jednadvacetileté Češky z Uherského Hradiště Terezy H., která byla minulý týden zadržena na pákistánském letišti, kde se měla údajně pokusit propašovat devět kilogramů heroinu.



„Zatím se na nás s žádostí o konzulární pomoc neobrátila, naše ambasáda je v kontaktu s jejími rodiči,“ připomněla včera pouze Irena Valentová.



A za jakou trestnou činnost jsou Češi v zahraničí nejčastěji stíháni? Liší se to od teritoria. Pro Evropu jsou časté trestné činy spojené s řízením motorových vozidel a požíváním alkoholu a majetkové trestné činy. V případě Asie se jedná o trestné činy spojené s pašováním čehokoliv. Pro Střední a Latinskou Ameriku pak s drogovými delikty a porušením pobytových podmínek.