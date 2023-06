Dvěma zvlášť odsouzeníhodnými případy sprejerství se zabývají policisté i radnice v Uherském Hradišti. Pachatelé se při nich letos na jaře zaměřili na kapli svatého Šebestiána na Palackého náměstí, která je památkově chráněným objektem a na památník Obrany národa na Zeleném náměstí. Oba monumenty zohavili nápisy a klikyháky.

Vulgárním nápisem poničený památník Obrany národa na Zeleném náměstí v Uherském Hradišti; jaro 2023 | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Jako milovníka památek mě to velice rozzlobilo a současně mě to mrzí. Je to projev neúcty k historii a neúcty k obětem morové epidemie, což si ten, kdo kapli posprejoval, nejspíš neuvědomoval a neví to. Takže jde o důkaz jeho hlouposti a neznalosti. Stejně tak sprejer neví nic o tom co byla Obrana národa, která bojovala proti nacismu a pro niž významné krajské velitelství v Hradišti bylo,“ řekla Deníku historička Blanka Rašticová.

Sprejera při činu zadrželi policisté na Malinovského třídě v Uherském Hradišti

Pikantní je, že obě místa jsou pod kontrolou městského kamerového systému, což by mohlo přispět k dopadení vandalů. „Záznamy z kamer systému obsluhovaného Městskou policií Uherské Hradiště, na kterých jsou v prvním případě důvodně podezřelí z poškození dveří kaple sv. Šebestiána a ve druhém případě důvodně podezřelí z poškození Památníku obrany národa, byly předány Policii ČR,“ řekl na dotaz Deníku mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

O JAKÉ PAMÁTKY SE JEDNÁ?



Kapli patrona vojáků sv. Šebestiána v Uherském Hradišti nechala postavit a vysvětit v roce 1716 hradišťská vojenská posádka po opadnutí morové vlny na počest obětí této epidemie.



Patnáctitunový památník na počest Obrany národa v podobě vojenské helmy od sochaře Zdeňka Tománka stojí na Zeleném náměstí od 28. července 2010. Právě v uherskohradišťských kasárnách vzniklo v roce 1939 oblastní velitelství protinacistické organizace Obrana národa pod velením Vladimíra Štěrby, brigádního generála in memoriam. Do boje za svobodu a demokracii se zapojily desítky vojáků pěšího pluku č. 27, devět z nich za vlast položilo svůj život.

Ve čtvrtek 1. června potvrdil mluvčí policistů v Uherském Hradišti Radomír Šiška, že jeho kolegové v minulých dnech případ sprejerství z 15. března na Palackého náměstí uzavřeli. „Dobrou operativní a pátrací činností se policistům podařilo dohledat pachatelku a ztotožnit ji,“ řekl Šiška.

Mladá žena podle jeho slov na Palackého náměstí posprejovala bílou barvou sloup, sedací část veřejné lavičky a dřevěné dveře památkově chráněného objektu kaple svatého Šebestiána. „Svou neuváženou činností tak způsobila škodu převyšující 150 tisíc korun. Podezřelé 28leté ženě tak hrozí za trestný čin poškození cizí věci až jeden rok za mřížemi,“ doplnil Radomír Šiška.

K památníku Obrany národa posprejovanému 6. května však podrobnosti odmítl sdělit. „V současné době k případu nebudeme podávat žádné informace z důvodu právě probíhajícího prověřování,“ vysvětlil Šiška. Podle Jana Pášmy vyčíslil autor památníku na Zeleném náměstí náklady na odstranění nápisů na 25 tisíc korun. Pryč mají být do konce června.

„Odstranění nápisů na dveřích kaple sv. Šebestiána bude složitější, vyžaduje specializovaný zásah, který si vyžádá celkové restaurování dveří. Tomu předchází zpracování restaurátorského záměru a schválení orgánu památkové péče. V tomto případě škoda zřejmě přesáhne 150 tisíc korun,“ potvrdil Jan Pášma.