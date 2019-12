Policejní zásah v Uherskohradišťské nemocnici skončil odhalením autora anonymního telefonátu na Ministerstvo zdravotnictví ČR, kam mužský hlas ve čtvrtek 12. prosince odpoledne oznámil, že má zdravotní potíže a nikdo ho nechce vyslyšet.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Následně uvedl, že by se v Uherskohradišťské nemocnici mohlo stát to, co se stalo v Ostravě. A to jen dva dny po tragédii, při které ve Fakultní nemocnici v Ostravě – Porubě zastřelil dvaačtyřicetiletý muž sedm lidí.