Muž na nabídku reagoval a tím se rozjel koloběh telefonátů a následných instrukcí, co musí udělat pro obchodování na kryptoměnové burze,“ sdělila mluvčí uherskohradišťských policistů Milena Šabatová.

Nic netušící muž podle jejích slov dělal vše, co po něm bylo po telefonu vyžadováno. Nainstaloval si do svého počítače aplikaci AnyDesk, čímž umožnil cizí osobě vzdálený přístup do svého počítače, sdělil přístupová hesla do internetového bankovnictví a vzápětí odsouhlasil veškeré transakce.

„Po ukončení komunikace s mužem si myslel, že již začal obchodovat na burze. Vzápětí ale zjistil, že mu podvodník z účtu odčerpal jeden milion sto tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí.

Policisté stále varují před podobnými investicemi a nabádají občany, že pokud se rozhodnou investovat své úspory, aby se poradili s odborníky. Dále aby si prověřili danou firmu a celou transakci si nejprve rozmysleli a naplánovali! Také upozorňují, aby si neinstalovali do svých počítačů žádné aplikace, především aplikaci AnyDesk, nikomu nesdělovali přístupová hesla k účtům ani čísla platebních karet!