„Nejsem sice odborník na vězení, ani na ta česká a v pákistánském vězení jsem nikdy nebyl, ale to hlavní v tomto případě je kulturní a civilizační rozměr. Otázkou také je, s kým bude Tereza sdílet celu. Záleží jaké bude složení spoluvězňů,“ přemítá Andor Šándor nad situací vězněné Hradišťanky.

Ve hře podle něj také je, její případná možnost konvertovat k islámu, aby si život tam usnadnila.

„Kruté pro Terezu bude to, že ji rodinní příslušníci nebudou moct navštěvovat tak často, jak by ji navštěvovali tady v Česku, protože cestovat do Pákistánu je trochu z ruky než jezdit na Ruzyň nebo na Pankrác. Návštěvy našeho konzula z Islámabádu pro ni určitě nebudou rovnocennou náhradou rodinných příslušníků,“ hodnotí Andor Šándor následující Tereziny možnosti s tím, že 8 roků, 8 měsíců ve vězení je podle něj poměrně dlouhá doba.

„Byť, čerpáno z dostupných informací, za to co provedla z toho vyšla docela dobře. Kolik si z toho nakonec odsedí, to je otázka na Pákistán. Pravdou je, že problém bude, požádá-li o vydání do ČR, protože naše republika nemá s Pákistánem uzavřenou smlouvu o vzájemném vydávání vězňů k odpykání trestu,“ upozorňuje odborník.

V tuto chvíli je podle něj za mřížemi cizích kriminálů zhruba 900 Čechů, a ti jsou tam uvězněni z velké části za pašování drog.

„Určitě to období ve vězení v Pákistánu nebude pro Terezu obdobím, na které bude ráda vzpomínat,“ konstatuje Andor Šándor.

Tereza ve vězení a 4 věci které ovlivní její další život:

Složení spoluvězňů na cele.

Její případné konvertování k islámu

Jak často jí budou moct navštěvovat její rodinní příslušníci.

Zda si bude moct odpykat část svého trestu ve věznici v ČR

Generál Ing. Andor Šándor (v záloze)

Je bývalým náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR a uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. V současné době působí jako soukromý poradce v oblasti bezpečnosti.

Andor Šándor je také autorem mnoha odborných prací na téma bezpečnosti, věnuje se v této oblasti lektorské činnosti a pravidelně se objevuje v nejsledovanějších médiích.