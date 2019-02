„Na základě nevěrohodného vysvětlení řidiče auta přepravujícího rizikovou chemikálii, a s ohledem na její značné množství, byl případ postoupen PČR k dalšímu šetření,“ uvedl mluvčí Celního úřadu pro Zlínský kraj Dušan Janiš.

„Červený fosfor je velmi často zneužíván k výrobě metamfetaminu, v daném případě by bylo možné s použitím přepravovaného možství vyrobit až 30 kilogramů nebezpečné drogy. A v případě prodeje OPL (omamné a psychotropní látky, pozn. redakce) na černém trhu by se jednalo o částku v řádech několika milionů korun,“ vysvětlil Dušan Janiš. „Není to obvyklé, nalézt takovou látku v takovém množství,“ řekl dále.

Podle něj celníci tuto látku zajistili při běžné silniční kontrole. „Fosfor se využívá z deseti procent legálně, například při výrobě zápalek, ovšem zbývajících devadesát procent má na nelegálním trhu využití právě při výrobě metamfetaminu,“ upozornil mluvčí krajské celní správy.

Legální použití dané chemikálie je ve značném nepoměru k jeho nelegálnímu využití v rámci celé ČR, proto podle něj věnuje celní správa této komoditě zvýšenou pozornost.

„Zlínská krajská policie se konkrétně tímto případem nezabývá, celníci jej postoupili kolegům do Moravskoslezského kraje, do Hranic na Moravě,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Celníci řešili ve stejný den ještě další případ, který se týkal omamných látek.

„V katastru obce Vsetín bylo při kontrole auta nalezeno 5,4 gramů sušené houby s halucinogenními účinky. Mladistvý řidič se současně přiznal k podmíněnému trestu za řízení vozidla pod vlivem omamných látek,“informoval Dušan Janiš.