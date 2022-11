„Muži ve věku 32 a 38 let se nejprve dohadovali ohledně noclehu. Mladší staršímu oznámil, že si nepřeje, aby s ním sdílel jedno přístřeší a aby tam vůbec chodil. Jenže osmatřicetiletý muž měl u něho spací pytel a tak si pro něj zašel. To ale pobouřilo onoho nájemce přístřešku a začal mu nadávat. Posléze ho bil a kopal. Při tomto napadání mu vytrhl spací pytel, se kterým následně utekl,“ uvedla policejní mluvčí Milena Šabatová.

Oloupený muž vše oznámil policistům, kteří díky dobré místní znalosti dvaatřicetiletého muže zadrželi. Ještě ten den ho vyšetřovatel obvinil z trestného činu loupež. A protože je rejstřík prohřešků obviněného velmi pestrý, podal podnět k jeho vzetí do vazby. Tomu státní zástupce vyhověl. Nyní tak na verdikt soudu čeká ve Vazební věznici Brno. Zákon na jeho jednání pamatuje trestní sazbou od dvou až do deseti let za mřížemi.