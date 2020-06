Dnes o tom rozhodl zlínský krajský soud, podle kterého se nalézací soud v případě Stanislavy Březinové a Vladimíra Březiny správně nevyrovnal s důkazy a jeho rozhodnutí tak mělo vady, bylo komplikované a nejasné. Nyní proto musí podle nařízení odvolacího soudu důkazní situaci znovu přezkoumat.

„Napadený rozsudek trpěl vadami, pro které ho nelze akceptovat ve vztahu k Vladimíru Březinovi a Stanislavě Březinové,“ zdůvodnil v úterý soudce odvolacího krajského soudu Roman Kafka.

Téměř půl miliardy korun z výroby a distribuce nelegálního lihu měli bratři Březinové „vyprat“ přes různé jejich společnosti, nebo je uložit do cenných papírů a následně převést na hotovost či nakoupit nemovitosti a další cennosti.

tomto jim měl pomáhat jak jejich otec Vladimír, tak bývalá manželka Radka Březiny Stanislava. Svůj díl viny nesly před soudem i dvě asistentky bratrů Březinových Kateřina M. a Kristýna M. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozilo všem čtyřem obžalovaným osmileté vězení.

Všichni svou vinu popřeli. Tvrdili, že o trestné činnosti bratrů Březinových nevěděli. Co se týká peněz, tak o těch uvedli, že šlo ze strany bratrů o vrácení půjček otci a výnosy z jejich společností. Ani asistentky, které na příkaz bratrů Březinových ukládaly peníze do bank, prý netušily, o jakou hotovost jde.

Všechny nakonec Okresní soud ve Zlíně v květnu loňského roku zprostil obžaloby. Soudu se nepodařilo prokázat, zda peníze pocházely z trestné činnosti, ani jestli obžalovaní věděli, že šlo o nelegální finanční prostředky. Státní zástupce se proti verdiktu soudu tehdy ihned odvolal.

Krajský soud ve Zlíně, který se případem v úterý zabýval, potvrdil rozhodnutí o zproštění viny dvou asistentek bratrů Březinových. Co se týká exmanželky Stanislavy a otce Vladimíra, tím se podle úterního rozhodnutí soudu musí opět zabývat prvoinstanční, tedy Okresní soud ve Zlíně.

„Počkáme si na písemné vyhotovení rozsudku, bylo to velmi stručné a nečekané,“ uvedl Martin Klimo, obhájce Vladimíra Březiny po vynesení rozsudku odvolacího soudu.

Napůl spokojený byl státní zástupce Radek Bartoš.

„Mé odvolání bylo částečně úspěšné ve vztahu k obžalovaným Vladimíru Březinovi a Stanislavě Březinové. Co se týká zproštění obžaloby dvou asistentek, tam nebyla důkazní situace jednoduchá. U nich bylo obvinění dovozeno z toho, jak často chodily do banky, s jakými částkami, a že některé dny to bylo dokonce opakovaně. Obecně se domnívám, že když někdo chodí s miliony v igelitce do banky, tak by měl mít podezření, že to není úplně legální,“ komentoval verdikt odvolacího krajského soudu ve Zlíně žalobce.

O kauze Radka Březiny



Takzvaná lihová mafie okradla podle vrchního soudu stát na spotřební dani o 5,6 miliardy korun. Jednání obžalovaných podle žalobců vykazovalo znaky organizované zločinecké skupiny zcela mimořádného rozsahu.



Případ postihuje patnáctileté období, v němž skupina čistila technický líh, používala ho k výrobě alkoholických nápojů a prodávala bez přiznání a odvedení spotřební daně. Obchodovali také minimálně s 21 miliony litry nezdaněného lihu. Část ukrývali v tajných úložištích.



Březina si vyslechl v roce 2017 pravomocný třináctiletý trest vězení. Společně s ním si další nepodmíněné tresty vyslechli čtyři muži, u dvou dalších ještě soudy pravomocný rozsudek nevynesly. Březinovu bratrovi Tomášovi snížil Nejvyšší soud původní šestiletý trest na 3,5 roku, před časem byl z vězení podmínečně propuštěn.