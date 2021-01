Celkem za den: 6000 kJ, bílkoviny 78 g, tuky 53 g, sacharidy 157 g. Recepty najdete níže:

Snídaně

Celozrnný chléb s pomazánkou z pečené mrkve (1540 kJ)

80 g celozrnného chleba

150 g pomazánky z pečené mrkve

Ingredience na 4 porce pomazánky:

700 g mrkve

120 g řeckého jogurtu (0 % tuku)

120 g bryndzy

3 stroužky česneku

Mrkev očistíme a nakrájíme na menší špalíčky, dáme do pekáčku společně s neloupanými stroužky česneku a podlijeme trochou vody (případně můžeme přidat trochu oleje). Upečeme doměkka a necháme vychladnout. Zeleninu rozmixujeme společně s vymáčknutými stroužky česneku, bryndzou a řeckým jogurtem.

Svačina

Ovocný salát se slunečnicovými semínky (640 kJ)

80 g pomeranče (1/2 ks)

80 g kiwi (1 ks)

12 g slunečnicových nebo piniových semínek

Citronová šťáva

Ovoce nakrájíme na tenké plátky, ochutíme citronovou šťávou, přidáme semínka a necháme odležet v chladu.

Oběd

Soba nudle s hovězími nudličkami (2010 kJ)

Ingredience na 2 porce:

110 g pohankových soba nudlí (v suchém stavu)

200 g hovězího masa (např. roštěné)

160 g papriky

100 g brokolice

70 g žampionů

60 g cibule

1 stroužek česneku

Kousek zázvoru

Půl lžičky bramborového škrobu

Lžíce sójové omáčky

Lžíce řepkového oleje

Sůl, pepř, chilli, limetová šťáva, koriandr

Hovězí maso omyjeme a nakrájíme na nudličky, osolíme, opepříme a obalíme ve troše škrobu. Nudličky zprudka opečeme na pánvi na troše řepkového oleje a vyndáme z pánve. Cibuli, česnek a zázvor očistíme a nakrájíme nadrobno, dáme do rozehřáté pánve a orestujeme na troše oleje, po chvíli přidáme chilli. Papriku, brokolici a žampiony omyjeme a nakrájíme. Nejprve přidáme do pánve papriku a brokolici, po chvíli přidáme i žampiony, podlijeme trochou sójové omáčky a vývaru (příp. vody) a krátce podusíme. Na závěr dochutíme limetovou šťávou, přidáme hotové maso a prohřejeme. Podáváme s uvařenými nudlemi a posypeme čerstvým koriandrem.

Večeře

Polentový koláč s tuňákem a zeleninou, salát (1810 kJ)

180 g zeleniny (např. rajčata, okurka, paprika)

Lžička olivového oleje

Polentový koláč (ingredience na 4 porce):

280 ml vody

280 ml polotučného mléka

100 g polenty

40 g parmezánu

230 g zeleninové směsi (např. směs hrášku, kukuřice a mrkve)

30 g černých oliv

160 g tuňáka v oleji

100 g mozzarelly

Do hrnce dáme mléko a vodu, zahřejeme a vsypeme polentu. Za stálého míchání přivedeme k varu a vaříme do zhoustnutí. Přidáme nastrouhaný parmezán a necháme krátce vychladnout. Vmícháme zeleninu, odkapaného tuňáka a pokrájené olivy. Směs vlijeme do koláčové formy a pečeme při 180 stupních, dokud směs neztuhne. Po 15 minutách pečení přidáme pokrájenou nebo natrhanou mozzarellu.

TIP: Polentový koláč se dá jíst i studený a můžete si ho vzít na svačinu s sebou do práce nebo do školy.

Jídelníčky jsou sestavené na celodenní příjem cca 6 – 7 000 kJ, který může být vhodný pro méně aktivní hubnoucí ženu s pár kily navíc. Pokud máte vyšší aktivitu nebo jste muž, dejte si větší porci nebo přidejte svačinu navíc.

Autorem receptů je STOB. Mnoho dalších zdravých receptů najdete na www.stobklub.cz.