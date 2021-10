Delší dobu se vedly diskuze o tom, zda a jak dlouho je očkovaný člověk bezpečnou osobou a zda může nakazit ostatní. Podle lékaře Daniela Dražana je to riziko malé, vyloučit ho ale nelze. V létě stejný závěr uvedla i členka Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Ruth Tachezy.

Ve statistice figurují i úmrtí lidí, kteří měli vakcinaci kompletně dokončenou. Během září jich zemřelo dvanáct. Průměrný věk činil osmdesát let. Státní zdravotní ústav ale připomíná, že pacienti zemřeli s detekovaným covidem, nemuselo se však jednat o přímou příčinu úmrtí.

Statistiky ministerstva zdravotnictví pak dokazují, že hospitalizace očkovaných s těžším průběhem jsou záležitost nejstarší generace. Průměrný věk hospitalizovaných na JIP po druhé dávce vakcíny je 73 let. Tito lidé tvořili 27 procent z celkového počtu hospitalizací.

Důvody, proč očkovaný organismus nedokáže nákaze plně odolat, vidí odborníci zejména ve stavu imunitního systému. „Nejméně účinné může být očkování u lidí se závažnými poruchami imunity, to platí podobně i pro ostatní očkovací látky. K nim patří především lidé s onkologickými onemocněními, lidé po transplantacích a ostatní lidé, kteří dostávají léky potlačující imunitní systém, například s autoimunitními onemocněními,“ vyjmenovává Dražan.

Data ministerstva zdravotnictví za září (zveřejněná k 27.9) jednoznačně pro očkování promlouvají. Testy vyšly pozitivně v 10 107 případech,z nich 79,6 procent nakažených nebylo očkovaných. Nejčastěji se jednalo o mladé lidi ve věku 27 let. Nákaza se prokázala u 18 procent lidí, kteří mají očkování kompletní, dvě procenta tvořili nakažení po první dávce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.