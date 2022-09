„Pamatuji na to únorové ráno. Ležela jsem v posteli a ve chvíli, kdy jsem se posadila, mi bylo nějak divně a bolela mě záda. Asi jsem vypadala hrozně, protože mi manžel okamžitě zavolal sanitku,“ popisuje začátek osudného dne Kristina.

Když záchranáři přijeli, změřili jí srdeční aktivitu pomocí EKG, ale nezjistili nic neobvyklého. Kromě bolesti zad, kterou Kristina měla, se jinak vše zdálo v pořádku. Pro jistotu ji odvezli do nemocnice na pozorování. Zlom nastal později.

„Vracela jsem se z toalety na pokoj a jedné paní, která se mnou pokoj sdílela, upadlo v tu chvíli na zem pero. Tak jsem se pro něj ohnula… a víc už si nepamatuji. Odjela jsem do jiného světa,“ říká Kristina, která se v tu chvíli ocitla doslova mezi životem a smrtí.

Bývalá baletka Kristina se léčí se srdečním selháním.Zdroj: Se svolením MaVe PR

Do domu mne skoro vynesli

Lékařka ji oživila po více než patnáctiminutové resuscitaci.

„Bylo obrovské štěstí, že jsem v tu chvíli byla v nemocnici, protože tam mě mohli zachránit. Stát se to na ulici, už tu nejsem,“ dodává Kristina.

Následně ji převezli na koronární jednotku do pražské Nemocnice Na Homolce, kde pro ni měli potřebné přístroje. Strávila tu tři týdny.

„Když jsem přijela z nemocnice domů, příbuzní mě do domu skoro vynesli. Ten další půlrok byl opravdu hrozný, pořád jsem se zadýchávala a byla jsem vyklepaná. Na Homolku mě pak vezli ještě pětkrát, protože mi bylo zle,“ popisuje.

Rozsáhlý infarkt vedl u Kristiny později k srdečnímu selhání. Lékaři diagnostikovali opakující se a život ohrožující arytmii. Ke zlepšení stavu paní Kristiny přispěly nejenom správně zvolené léky, ale i okamžitě zavedený implantabilní defibrilátor, který řeší její arytmie. Zásadní byla také neodkladná kardiorehabilitace.

Jak se projevuje srdeční selhání Ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

Selhávající srdce nezvládá do organismu pumpovat dostatečné množství krve, ta se pak do některých míst v těle nedostává a jinde zase přebývá.

Typickým příznakem je časté zadýchávání se, otoky dolních končetin nebo závratě.

Podle posledních statistik žije v České republice zhruba 285 tisíc pacientů s touto diagnózou.

Nejčastějšími příčinami selhání jsou infarkt myokardu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus, ať už samostatně nebo v kombinaci.

„Postupně jsem začala cvičit. Jezdila jsem na rotopedu nebo jsem veslovala,“ vysvětluje Kristina. Pomohlo jí i to, že je bývalou baletkou, a její tělo tak bylo na pohyb zvyklé. Dostala se proto rychle do dobré kondice. V současné době bere Kristina léky, dochází na pravidelné kontroly a žije opět bez omezení.

„Jsem jen trošku pomalejší a starší, ale jinak se cítím báječně. Vrátila jsem se úplně zpátky. Navíc jsem po padesáti letech přestala kouřit, což považuji za další životní vítězství,“ uzavírá.

Zprůchodnění tepny musí být včas

Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, kde Kristinu léčí, vede profesor Petr Neužil. Ten komentuje její příběh: „U každého medicínského zákroku, tedy i u infarktu myokardu či u srdečního selhání platí, že je třeba provést ho včas. Pokud pacientovi, který prodělal infarkt myokardu, není rychle zprůchodněna tepna, způsobí to rozsáhlé poškození srdce a může se rozvinout nejenom akutní, ale často i devastující chronické srdeční selhání.“

To je i případ paní Kristiny. Stažlivost levé komory, která rozhoduje o tom, jestli srdce dává dobrý objem okysličené krve do oběhu, se vyjadřuje poměrným číslem – říká se mu ejekční frakce levé komory. Zatímco zdravý člověk má ejekční frakci v rozmezí 50–70 %, v případě paní Kristiny to po prodělaném infarktu bylo pouze 30 %.

Profesor Neužil na katetrizačním sále v Nemocnici Na Homolce.Zdroj: Se svolením profesora Neužila

Srdce potřebuje pravidelné cvičení

„Při srdečním selháni je potřeba nasadit intenzivní farmakologickou léčbu, která dokáže zlepšit nejen kvalitu života, ale také jeho prognózu. Ze statistik víme, že bez vhodné léčby umírá do 5 let 50 procent pacientů se srdečním selháním,“ říká profesor Neužil.

Výraznou pomocí je podle něj také kardiorehabilitace. Jedná se o speciální cvičení pod vedením fyzioterapeuta, kdy se postupně navyšovaná zátěž přizpůsobuje stavu pacienta.

Zdroj: Youtube

„I přesto, že se u paní Kristiny rozvinulo chronické srdeční selhání, v kombinaci s léčbou jí nakonec pravidelné cvičení pomohlo dostat se na 35 až 37 procent ejekční frakce, což výrazně zlepšilo její výkonnost,“ dodává primář Neužil.