Například největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP odhaduje, že v současné době je v registru dárců zhruba 260 tisíc. Podle odhadů Českého červeného kříže (ČČK) je to ale méně. „Podle našich statistik už klesl počet dárců pod 250 tisíc,“ uvedl prezident červené ho kříže Marek Jukl. Přitom „ideální počet“ by měl dosahovat minimálně 300 tisíc lidí. A to je zatím neřešitelný problém, hlavně v době prázdnin a dovolených. Letos je situace o to horší, že nemocnice často ještě dohánějí operace z dob covidových. Krev je tak ještě více nedostatkovým zbožím a již nyní to nemocnice pociťují.