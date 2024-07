Sliboval, že tato kolekce bude jedinečná. Při její tvorbě mohl využít i to, že působil právě ve Francii.

Právě odtud pochází autor české olympijské kolekce, módní návrhář Jan Černý. „Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě zaujmout úplně všechny. Pro mě je to obrovská výzva,“ řekl Černý před navržením nových šatů pro české sportovce.

„Tvořit kolekci pro Český olympijský a paralympijský tým je pro mě velká pocta. Krásnou shodou okolností je to právě pro hry, které se konají v Paříží, k níž mám velice blízký vztah. Proto jsem se snažil tyto dvě kultury propojit a najít mezi nimi pojítko, které by se objevilo i v kolekci. Věřím, že naši sportovci budou v Paříži reprezentovat Česko co nejlépe. Chtěl jsem, aby se přitom cítili hrdě a pohodlně,“ uvedl hodonínský rodák.

Nejdůležitější je podle něj právě to, aby se sportovci v kolekci cítili dobře. „Aby zastupovala současný mladý design, který v Česku vzniká. Je extrémně důležité, že můžeme jako malá země zaujmout výrazným, avšak velmi současným a relevantním lookem, a upozornit na sebe. Těším se, jak kolekce vyzní v prostředí Paříže – města módy, v porovnání s kolekcemi ostatních zemí,“ vyjádřil se Černý.

Nová olympijská kolekce od designéra Jana Černého.

Plášť nástupové kolekce zdobí inkoustově modrý Rorschachův vzor odkazující na dílo grafika a malíře Vladimíra Boudníka, narozeného právě přes sto lety. Tedy v roce, kdy byla olympiáda v metropoli nad řekou Seinou naposled.

Z barev českých historických dresů vycházejí směsice pro polotrika a kalhoty. Hráškově zelený akcent na šátku, ponožkách, teniskách a viditelných etiketách má rozbít klasickou červeno-modro-bílou siluetu. Národní barvy na oděvu jsou temně modré, tlumené červené a krémově bílé. Na šatech jsou vidět také vlajky nebo nápisy CZE.

Na plášti z japonského nylonu lze zahlédnout razítka Českého olympijského týmu. Právě plášť má republiku v srdci Evropy propojit s pořadatelskou zemí, a to skloubením českého baloňáku s trenčkotem, který je oblíbený ve Francii. „První ohlasy od sportovců, kteří kolekci viděli, jsou extrémně pozitivní, co mi dává krásný pocit zadostiučinění,“ sdělil módní designér své dojmy po úvodním odhalení kolekce.

Jan Černý se narodil v roce 1993 v Hodoníně, kde také vystudoval gymnázium. Z něj pak jeho kroky vedly na univerzitu do Zlína, na obor design oděvů.

„Na přijímačkách jsem se netajil tím, že šít neumím, moje portfolio se skládalo z nešitých šatů z igelitu a lepicí pásky. Kreativita a zájem o obor asi zvítězily nad technickou zdatností,“ řekl před lety pro Deník Černý.

Móda jako umění

Už tehdy tvrdil, že je potřeba na módu nahlížet jako na umění. „Rozhodně nejde o nic povrchního, jak si spousta lidí myslí. Jako designér se snažím zhmotnit své představy, zážitky a pocity do oděvu, který nemusí být vždy úplně nositelný. Moje kolekce musí mít příběh a názor zřetelný i pro diváky,“ uvedl na startu své kariéry hodonínský rodák, který teprve poté vyrazil na stáže do Paříže či Londýna. Nyní má i vlastní značku, Jan Société.