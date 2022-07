Doprovodné kulturní pásmo se pak bude odehrávat pod javořinským vrcholem u Holubyho chaty na dvou pódiích.

Velké pódium bude od 9 hodin ráno hostit dechovou hudbu Šarovec z Hluku, v 10 hodin pak slavnosti zahájí Mužský sbor Kunovice, do půl dvanácté pak vystoupí Foklorní soubor Soblahov, do čtvrt na jednu se představí SLPT Danaj Strážnice, do 13. hodiny bude na pódiu následovat dechová hudba Trenčianska dvanáska, kterou vystřídá folklorní soubor Máj Piešťany, od 14 hodin po něm vystoupí folklorní soubor Družba Trenčín.

Posledním koncertujícím na velkém pódiu budou od 15 do 16 hodin Rangers – Plavci.

Pouť na Klimentek v Chřibech připomene Metodějova žáka, sv. Gorazda

Na malém pódiu se javořinští návštěvníci mohou těšit od 10 do 11 hodin na kapelu Takto, tu před polednem vystřídá uherskohradišťské seskupení Fata Morgána.

Po poledni tam zahraje Ivan Terry Country Band a po 13. hodině zahraje kapela Lehká noha. Poní se představí MIX Band Uherský Brod. Od 15.10 hodin až do 16.30 bude vyhrávat Borovienka.