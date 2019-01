Otrokovice – „Už dál nemůžu, je mi to líto, moc se všem omlouvám." Tuto znepokojivou SMS zprávu zaslal minulý čtvrtek devětačtyřicetiletý Jiří Kunčara z Otrokovic své rodině.

To byla navíc poslední zpráva, kterou od muže dostala. V tento den totiž zmizel a už týden nikdo neví, kde je a zda je vůbec v pořádku. Hledají jej nejenom jeho příbuzní, ale i policisté. Ti ve čtvrtek 14. června udělali i velkou pátrací akci, do níž bylo zapojeno asi padesát příslušníků včetně služebních psů a koní.

„Přijeli jsme s otcem z práce domů. Řekl mi, že za chvíli přijde, tak jsem šel nahoru. On už ale nepřišel. Sousedka jej ještě zahlédla, jak zašel do domu, a to bylo prakticky naposled, co jej někdo viděl. Mamce pak jenom přišla sms, že už dál nemůže," vzpomínal na minulý čtvrtek syn Jiřího Kunčary Petr.

Rodina zprvu vůbec netušila, proč jejich otec odešel. Teprve pak přišli na to, že má muž velké dluhy, o kterých nikdo nevěděl. Nic totiž před rodinou nedal najevo.

„Zjistili jsme, že to dělá něco kolem čtyř set tisíc. Vůbec nevíme, na co ty peníze potřeboval. Táta nikdy nechodil do hospody ani nehrál automaty. Byl pořád veselý a vtipkoval," kroutil nevěřícně hlavou dvaadvacetiletý mladík.

Celá rodina i společně s policisty takřka každý den svého příbuzného hledá. Pročesává okolí Bělovského jezu, Štěrkoviště i řeky Moravy. Poslední stopy Jiřího Kunčary vedly do lokality známé jako Lužný les.

„Našli jsme tam ohniště, nedopalky cigaret, láhev od alkoholu a obálku od Home Creditu," vysvětlil mladík. Ze stejného místa byl také naposledy zachycen i signál z mobilního telefonu muže, který je od té doby nedostupný.

Ve čtvrtek 14. června se k místu znovu sjelo i šedesát policistů. Muže hledali z koňských hřbetů, tak i služební psi i desítky příslušníků, kteří šli v rojnicích. Tento několikakilometrový úsek neprohledávali poprvé.

„Například v minulých dnech jme také do akce zapojili policisty na člunu, kteří prověřovali, zda muž nespadl do řeky Moravy," upřesnila dále mluvčí zlínské krajské policie Jana Bartíková. Kromě toho už strážci zákona prohledali všechna místa, kde by muž mohl být, například nádraží, herny, restaurace a pohostinství, ptali se jeho přátel i známých. Jejich veškerá snaha zatím marná. A ani včera rozsáhlé pátrání k ničemu nevedlo.

Celá rodina Kunčarových neustále žije v obrovském strachu. Všichni přesto doufají, že se jejich příbuzný vrátí domů.

„Tati, se vším ti pomůžeme, nejsi na to sám," vzkázal ještě syn svému tátovi skrze média.