Zpožděný rychlík ještě více zdrželi cyklisté bez rezervace

Zlínský kraj – Vlakem z Otrokovic do Bratislavy se před několika dny rozhodl cestovat pětatřicetiletý Patrik Řehořík ze Zlína. To ovšem ale netušil, co čeká jeho nervy: budou napnuté k prasknutí a zažije chvíle strachu, že nestihne v Břeclavi přípoj do slovenské Bratislavy. Důvod? Cyklisté.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Postarali se o zdržení vlaku v jedné stanici o rozhodující necelé dvě desítky minut. Jak se Deníku podařilo zjistit, v Olomouci cestující nastoupili s koly bez rezervace. Ti s rezervací se pak oprávněně dožadovali zamluveného místa, což mělo za následek právě zmíněné zpoždění vlaku v zastávce ve Starém Městě u Uherského Hradiště. „Nastupoval jsem v Otrokovicích, v Břeclavi přestupoval na mezinárodní rychlík. Už do Otrokovic přijel rychlík zpožděný o zhruba deset minut. Má rezerva na přestup v Břeclavi se tak zkrátila. Počítal jsem se zhruba pětatřiceti minutami, rychlík ale nabral dalších zhruba patnáct až dvacet minut zpoždění ve Starém Městě kvůli nekonečnému dohadování cyklistů s průvodčími," posteskl si Patrik Řehořík. Kola prý pořád nakládali a vykládali, cestující vykloněni z okének zuřili, někteří s nadáváním vysedali a sháněli si alternativní dopravu. „Mezi cestujícími vládlo znepokojení, že nestihnou přípoj (mezinárodní rychlík v Břeclavi). Bylo nám totiž jasné, že ten čekat nebude. Nakonec ale průvodčí nechal cyklisty, snad aby se vlak vůbec mohl vydat na cestu, nastoupit i s koly normálním vchodem pro cestující na začátku vagonu," popsal událost Patrik Řehořík. V Břeclavi se pak podle jeho slov z vlaku vyvalil dav utíkajících, aby doslova v poslední vteřině stihli přestup. „Bavil jsem se tam s pánem, který říkal, že jej v Bratislavě čeká rodina. Čekat další dvě hodiny na následující přípoj do Bratislavy tedy prý nechtěl, nevěděl, co by tam s malým dítětem dvě hodiny dělali," vysvětlil Patrik Řehořík s tím, že dotyčný nebyl z Bratislavy. Na vině podle mluvčí Českých drah byli cestující, kteří v Olomouci nastoupili s koly bez rezervace, v Otrokovicích pak ti, kteří rezervaci měli, ale místa už byla obsazená, proto se údajně situace musela řešit. „Samozřejmě že pokud nastupuje dvacet cyklistů, stání ve stanici se mírně prodlouží. Ve Starém Městě stál rychlík rovných čtrnáct minut, což je zřejmé ze záznamu jízdy vlaku. Spoj v Břeclavi cestujícím nemohl ujet, hovořila jsem s vlakvedoucím, který tehdy ve vlaku jel. Věděl, že v Břeclavi budou přestupovat cestující s koly. Domluvil se s dispečerem, že návazné spoje počkají," vyjádřila se k problému mluvčí Českých Drah Radka Pistoriusová. Dotčené cestující to ovšem nezajímalo. „Bylo to zbytečné a ostatní cestující jen znervózněli, což chápu," pozastavil se nad celou záležitostí i Miroslav Pavlica z Otrokovic. Ovšem takoví členové Krajského svazu cyklistiky Zlín, kteří se schází na různých akcích napříč regionem, mají naštěstí schopného náčelníka, který vždycky zajistil a zajistí vagon pro cyklisty. Tím se vyhnou zmíněným problémům cestující versus cyklisté. „Jednou jsme však rezervaci dopředu neměli, ale problém s tím nebyl. Někdy se musíme přemístit," konstatoval za Krajský svaz cyklistiky Zlín Jiří Ondlevec. A jak se vyhnout zbytečným problémům? Mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová doporučuje všem cyklistům pro sebe i jízdní kolo místo rezervovat, a to i ve spojích, kde rezervace není povinná. Je to pro ně prý výhodnější, zejména v sezoně i o víkendech. „Problematiku zvýšené poptávky po přepravě řešíme posilováním kapacity u vlaků, kde je podle našeho sledování zvýšený zájem. V letní sezoně tak do některých vlaků řadíme služební nebo poloslužební vůz pro kola," podotkla Radka Pistoriusová. Přesto ale nelze vyloučit, že ve vybraných termínech dojde u některých spojů k vyčerpání kapacity. „Skupinám cyklistů proto doporučujeme svou cestu předem hlásit a objednat si posilový vůz," dodala Radka Pistoriusová. S ohledem na bezpečnost se kola přepravují jen na místech k tomu určených, jako jsou kupříkladu háky či plochy označené piktogramy. Cena rezervace místa k sezení plus místo pro kolo stojí 35 korun, samostatná rezervace jízdního kola stojí 20 korun. Rezervaci si zájemci mohou vyřídit přímo na nádraží u pokladní přepážky nebo mohou využít webové stránky www.cd.cz/eshop, kde zákazník navíc nic neplatí. Rezervace je možná u vlaků označených v jízdním řádu symbolem kola v kroužku. Symbol kola v rámečku ovšem znamená, že rezervace je dokonce povinná.

Autor: Jarmila Kuncová