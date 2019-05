„Účastníci našich akcí mohou dostat černobílou zmrzlinu v černém nebo bílém kornoutku, pexeso, zapalovače, klíčenky, trička, otvíráky, ekotašky, náramky nebo omalovánky,“ uvedl za Piráty městský radní Jiří Jaroš.

Dětem nabídnou skákací hrad nebo soutěže, atmosféru navodí živá hudba. S Piráty se ještě mohou voliči potkat v následujících dnech ve Valašském Meziříčí nebo v Kroměříži.

Svůj stan včera rozbilo na náměstí Míru ve Zlíně KDU-ČSL. Klobásky voněly do dálky, nechyběly propagační materiály, tužky, pexesa, omalovánky a další drobné předměty. V neděli pak maminkám k svátku lidovci rozdávali čokoládová srdíčka.

„Až do pátku budeme v kontaktní kampani pokračovat i v dalších městech Zlínského kraje,“ uvedl za KDU-ČSL Martin Schön.

KSČM již Vsetínsko, Zlínsko, Kroměřížsko i Hradišťsko projela, nabízela především programovou brožuru, ale také otvíráky, zapalovače, reflexní pásky, propisky i kalendáříky. Tahákem mají být i mimořádné Haló noviny do schránky každé domácnosti.

ANO, bude líp vsadilo na dnešní debatu s premiérem, který do kraje přijel podpořit slavnostní otevření kroměřížské magnetické rezonance, a na prohlídku zlínských pozemků určených pro výstavbu nové nemocnice na zelené louce ve Zlíně-Malenovicích.

Pro své voliče připravili bloky, tužky, klíčenky i trička.

Deštníky, placky, balonky, tužky, hrnečky a zápisníky pak obdivovatelům rozdává STAN a TOP 09. Třetí květnový víkend je voliči uvidí ve Slavičíně, Zlíně i Valašských Kloboukách.

Ódéeska včera v Kavárně Továrna ve Zlíně nabídla debatu za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a šéfa strany Petra Fialy, přesvědčovat voliče budou i na společném „výstupu“ na Radhošť s Evženem Tošenovským tuto sobotu.

„V rámci kontaktní části kampaně se jednotliví kandidáti snaží o originální prezentaci,“ sdělil za ODS Jan Zapletal. Jediný kandidát ze Zlínského kraje a vůbec nejmladší kandidát do Evropského parlamentu je z Luhačovic, a proto nabízí originální lázeňské oplatky.

Strana ČSSD připravila pro své voliče programový argumentář a desatero europoslance ČSSD, ve kterém uvádí jasné závazky kandidátů v případě zvolení. Z dárkových předmětů pak nabízí například propisky nebo lupy.

Priority stran

Boj proti daňovým rájům a únikům zavedením digitální daně pro největší giganty na trhu. Piráti

Podpoříme malé a střední podnikání zjednodušením legislativy a usnadněním přístupu k finančním zdrojům. ANO 2011

Bezpečí pro nás a naše děti. KDU-ČSL

Prioritou je téma dvojí kvality potravin. KSČM

Zajistíme vnější hranice společné Evropy. STAN a TOP 09

Zachovejme a posilujme to, co se osvědčilo, zasaďme se aktivně o změnu toho, co nefunguje, a lépe hájit naše zájmy. ODS

„Zákaz dvojí kvality potravin- chceme jednoznačné řešení problému. Chceme aby platilo stejná značka, stejný obal, stejná kvalita.“ ČSSD