Zlín /FOTOGALERIE, VIDEO/ - „Pane primátore, omlouvám se, že přijíždím v takové těžké době před komunálními volbami, ale u nás jsou pořád nějaké volby. Já tady rozhodně nedělám žádnou kampaň, maximálně všude opakuji, ať lidé jdou k volbám," i tato slova zazněla na zlínském náměstí Míru, když prezident Miloš Zeman po roce včera přijel na zlínský magistrát.

Po úvodním uvítání se nejvyšší představitel státu spolu s primátorem odebral na radnici, kde spolu pár minut hovořili o pozitivech i negativech krajského města.

Zajímá se o to, co se událo nového

„Pan prezident se vždy zajímá o to, co představitelé měst a obcí udělali v poslední době pro spoluobčany. Připravil jsem si pro něj výčet toho, co jsme u nás udělali za dobu, co byl ve Zlíně naposledy," prozradil Miroslav Adámek.

„Zaujalo mě, kolik je tady ve Zlíně a na Zlínsku opět obuvnických firem. Jsou sice malé, ale i řeka je tvořená z malých toků. Také jsem ocenil proměnu továrního areálu. Když jsem byl ve Zlíně ještě jako premiér, prodávali tam jen vietnamští trhovci," ocenil prezident proměnu části města.

Poté už zaplněné náměstí čekalo na závěrečný bod prezidentské návštěvy. Setkání s občany.

„Pane prezidente, dřív jste zmínil, že vás setkání s občany dobíjí, tak prosím, Zlíňané jsou vaši," uvedl debatu s prezidentem primátor Miroslav Adámek.

Miloš Zeman v úvodu apeloval na lidi, aby šli k volbám. Zároveň upozornil na výjimečnost komunálních voleb. V těch se nemusí vybírat po-dle stran, ale podle osobností.

„Každý si může vytvořit svoji kandidátku z osobností, které zná, kterým důvěřuje. Můžete si vybrat deset lidí z jedné strany a patnáct třeba z jiné," upozornil prezident na možnost takzvaného panašování.

„Za půl hodiny se dá uvařit večeře, zplodit dítě nebo třeba vybrat kvalitní zastupitele. Prostudujte si, prosím, životopisy kandidátů a řiďte se tím jak je znáte, co o nich víte," apeloval na Zlíňany prezident.

Ti také dostali možnost s hlavou státu debatovat. Lidé chtěli znát názor například na solární panely, zemědělskou soběstačnost nebo kritizovali poloprázdný sál při jednáních Poslanecké sněmovny.

„Vždyť přece normální člověk, když nepřijde do práce, tak ho vyhodí nebo to pocítí na výplatě. Je to nehoráznost. Lidé to vidí," zlobil se jeden z tazatelů.