Prodej drobných domácích mazlíčků v posledních týdnech vzrostl například ve zverimexu na olomouckém Horním lánu. Stoupl zájem zákazníků zejména o hlodavce. Více se prodávají i akvarijní ryby. Z exotických opeřenců jdou nejvíce na odbyt andulky.

„Králíka momentálně nemáme ani jednoho. Jsou vyprodáni. Morčata taky. Beta bojovnice je v akváriu poslední,“ popisovaly v pondělí dopoledne prodavačky prodejny Super Zoo v Nákupním parku Haná v Kafkově ulici.

„Závoz od chovatelů máme jednou za dva týdny. Zejména hlodavci jsou za pár dní pryč. Takový je o ně zájem,“ dodaly.

Přišel tatínek, odnesl si dva králíčky

Někteří zákazníci se prodavačkám svěřili, že se jejich školou povinné děti už doma nudí a potřebují je proto nějak zabavit.

„Někteří se na nás obracejí, abychom jim poradili, jaké zvíře je ideální vzhledem k věku dítěte. Jeden tatínek přišel, že už děti potřebuje nějak zabavit a odnesl si dvě klece s králíčky. Měl štěstí, protože den před tím přijel závoz,“ usmívaly se prodavačky olomouckého zverimexu.

Častěji se v těchto dnech setkávají s tím, že zákazníci potřebují poradit s krmivem a výbavou pro zvíře, které si právě vzali z útulku. Zvíře pořídili sobě nebo seniorovi, který je v těchto dnech více sám kvůli riziku koronavirové nákazy a chtějí mu nelehké období zpříjemnit.

Ubylo psích odchytů

Současný mimořádný stav se projevil i na mnohem nižším počtu odchycených psů, kteří by se potulovali v ulicích měst a obcí. Provozovatelé útulků si to vysvětlují tím, že si lidé, když zůstávají více doma, psy lépe hlídají.

„Lidé byli více doma a psi se nenudili sami na zahradách, tak neměli potřebu utíkat,“ usmála se vedoucí Útulku ligy na ochranu zvířat ČR, organizace Olomouc, Hana Dědochová.

V tomto olomouckém útulku v dubnu přijali 11 psů, zatímco vloni za stejný měsíc jich bylo osmadvacet. „Počty v březnu a dubnu osvojených psů jsou podobné těm loňským, jsou však zkresleny tím, že psů máme v porovnání se stejným obdobím podstatně méně, zhruba o polovinu. Co nás ale velmi těší je to, že si lidé osvojili i pejsky, kteří by jinak neměli šanci kvůli vysokému věku,“ popisovala Dědochová.