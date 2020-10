Záchranné práce ve Vrběticích po šesti letech končí

Od prvního výbuchu skladu číslo 16 s 50 tunami munice ve vrbětickém areálu uplyne 16. října šest let. Druhá detonace skladu číslo 12 se odehrála nedlouho na to, 3. prosince. Od té doby zahájily složky IZS záchranné práce an likvidaci následků těchto výbuchů. Akce nese název „Výbuch a v těchto dnech se již blíží ke svému konci.

Ilustrační foto z Vrbětic. | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová