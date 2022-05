Podle Miroslava Zvonka, majitele stejnojmenné zlínské realitní kanceláře, stouply ceny nájmů bytů za poslední rok v průměru o 20 až 30 procent. A nic nenasvědčuje tomu, že by se měl tento trend zastavit.

„Podle mého názoru ceny ještě porostou, a to nejen z důvodu zvyšování cen energií. Porostou také ceny větších bytů a nadstandardních bytů všech velikostí, a to z důvodu, že řada lidí nedosáhne na hypotéku, tak jsou nuceni bydlet v nájmu, za který jsou ochotni zaplatit relativně vysoké peníze,“ popsal Miroslav Zvonek.

Jak dodal, další příčinou růstu cen nájmů je i zvýšená poptávka po nájemních bytech a jejich nedostatek v určitých kategoriích.

Růst cen potvrzuje také Dalibor Stříbný, jednatel zlínské společnosti Explicit reality.

„Ve všech kategoriích dispozicí bytů registrujeme mírné zvýšení cen pronájmů v řádech stovek korun,“ řekl.

V současné době navíc podle Stříbného není moc důvodů, proč by nájemní bydlení nemělo i nadále zdražovat.

„Máme zde vysokou inflaci, ceny za energie jsou drahé, rostou úrokové sazby hypoték a také kupní ceny nemovitostí. Pokud nás nepotká další nečekaná událost, tak v následujících měsících vývoj cen nájemního bydlení bude stoupat stále v řádech stovek korun,“ nastínil Dalibor Stříbný.

Z rostoucích cen nájmů má obavy student Adam, který ve Zlíně dokončuje poslední ročník vysoké školy. „Chtěl jsem po škole hned nastoupit do práce a odstěhovat se od rodičů do nějakého pronájmu. Ale když se dívám na ty ceny, kdy za pronájem bytu 2+1 dáte ve Zlíně i s energiemi skoro 20 tisíc, tak si to úplně neumím představit,“ krčil rameny.

Byty 3+1? Nejsou

Situace na trhu s bydlením netěší ani mladé rodiny. „Se ženou jsme si chtěli konečně postavit dům, jenže nedosáhneme na hypotéku. Asi si alespoň pronajmeme nějaký větší byt, jenže ty buď nejsou, nebo jsou příliš drahé,“ posteskl si Jakub Dostál ze Zlína.

Jeho slova potvrzuje i Miroslav Zvonek, podle něhož je momentálně ve Zlíně největší poptávka po větších bytech, tedy o velikostech 3+1 a více. A takových bytů je na trhu nedostatek.

„Má to několik příčin. Jednak se projevuje důsledek zvýšení sazeb hypotečních úvěrů a také jejich zhoršená dostupnost pro mladé rodiny. Pokud má rodina dvě a více dětí, tak již v současné době nedosáhne na koupi vlastního bydlení, neboť byty 3+1 ke koupi ve Zlíně začínají na částce čtyř milionů korun a více. Alternativou je tak nájemní bydlení, kdy čtyřčlenná rodina hledá právě mezi byty o velikostech 3+1 a většími,“ uvedl Zvonek s tím, že o obdobně velké byty je zájem i mezi skupinkami studentů či ukrajinskými pracovníky.

Naopak menších bytů je v tuto chvíli podle Miroslava Zvonka relativní dostatek a zájemci si tak mohou vybírat.

Nabídka je stále stejná

Podle Dalibora Stříbného se však nabídka nájmů příliš nezměnila.

„Nabídka nájemních bytů ve Zlíně je z dlouhodobého hlediska stejná, pokud nás nezasáhnou nějaké nečekané události, jako byl lockdown v posledních letech, kdy se studenti a přespolní pracovníci vrátili domů. Stejná situace také byla, když začala válka na Ukrajině a hodně nájemních bytů šlo na pomoc lidem utíkajícím před válkou,“ doplnil Stříbný.

Nabídek pronájmů prý naopak přibývá, když se dokončí nějaký developerský projekt, ve kterém jde zpravidla okolo 40 procent bytů právě k pronájmu.