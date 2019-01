/INFOGRAFIKA/ Senátní volby nepatří k těm, které táhnou nejvíc. Přesto ty letošní byly v mnoha směrech významné. Horní komora je totiž beze sporu tělesem, které je ochráncem ducha ústavy.

Pokud by sněmovna měla chuť přepisovat základní zákon státu, senátoři jako „sbor moudrých“ by jí v tom pravděpodobně zabránili. Zvláště kdyby šlo o změny ve prospěch autoritářského vedení státu. Zdá se, že po letošním klání bude tato hlavní úloha Senátu posílena. Už v prvním kole uspěl finalista prezidentské volby Jiří Drahoš, který v Praze 4 rozdrtil kandidátku ANO Evu Sykovou. Jeho zvolení může mít zajímavé důsledky.

Vzhledem k tomu, že ČSSD přijde minimálně o osm senátorů (obhajovala 13 křesel a do druhého kola postoupilo pět jejích zástupců), ztratí nárok na předsednický post, který zatím patří Milanu Štěchovi. Mělo se za to, že úspěšní lidovci do boje o tuto funkci vyšlou svého předsedu Pavla Bělobrádka. Jenže ten ve svém Náchodě nezabodoval zdaleka tak výrazně, jak se čekalo. O pouhých několik hlasů předstihl bývalého policejního prezidenta a krajského vicehejtmana Martina Červíčka (ODS).

Může se tedy stát, že se do Senátu vůbec nedostane. V tom případě by na předsednické křeslo mohl pomýšlet představitel ODS, nebo právě Jiří Drahoš. Stal by se po prezidentovi ČR druhým nejvýznamnějším ústavním činitelem a v případě indispozice Miloše Zemana by převzal řadu prezidentských pravomocí.

Kdo povede senát?

Lidovci, kteří společně s ODS, STAN a Zelenými Drahoše podporovali, by mohli v zájmu vyvažování mocí tuto úvahu podpořit, i kdyby nakrásně Bělobrádek uspěl. Důvod k oslavám měli v sobotu večer lidovci i proto, že v prvním kole vyhrál zlínský hejtman Jiří Čunek, lidovecký fenomén Zlínského kraje.

Obecně lze říci, že voliči dali přednost známým osobnostem, ať už místním, převážně oblíbeným a schopným starostům, tak celostátním. Obojí se propojilo v osobnosti Jaroslava Kubery (ODS), který uspěl jak ve volbách na radnici v Teplicích, tak do Senátu.

Zabodovali též prezidentští kandidáti Marek Hilšer a Pavel Fischer. Očekávatelný byl i postup rektora Masarykovy univerzity v Brna Mikuláše Beka.

Překvapivě dobrý výsledek udělalo hnutí ANO, za něž jde do finále deset osobností. Ještě o jednu víc má ODS. Babišovo hnutí tento nástřel ale hodnotí velmi střízlivě, neboť v druhém kole může zafungovat princip většinové volby, kdy platí princip všichni proti ANO. Může se tedy stát, že nakonec bude mít jediného nového senátora, a to Miroslava Adámka v Šumperku, který skončil jako první.