Téměř třicet let původní aula se rekonstrukcí proměnila v reprezentativní a moderně zařízené prostory. Prošla kompletní obnovou od střechy až po suterén. Součástí rekonstrukce je i nové vybavení, aula má nyní zcela nové sedačky, vnitřní vybavení, špičkovou audiotechniku, foyer i sociální zařízení.

„Nejdůležitější je, aby se lidé, kteří tady budou sedět a poslouchat, cítili dobře. Myslím, že se nám podařilo vytvořit velmi příjemné a reprezentativní prostředí, přeci jen se tady odehrávají velmi důležité okamžiky v životě studentů i jejich rodin v podobě promocí,“ zmínila architektka Eva Jiřičná, která ve svém návrhu zdůraznila barvu univerzity, tedy oranžovou. V této barvě jsou například křesla.

„Ve svém věku si již myslím, že architekti musí tvořit pro radost a že je lepší používat barvy. To je jak malé dítě, když si může vybrat, tak si vybere taky barevnou věc. A já mám pořád to malé dítě tak nějak v sobě,“ usmála se zlínská rodačka, která si tak detailně při prohlídce nových prostor si je detailně prohlédla.

„Architekt nemůže být nikdy spokojený, domnívám se, člověk musí být neustále nespokojený, aby se zlepšoval. Chyby děláme všichni a je jen otázka, jak si je kdo umí přiznat. Tady je téměř hotovo, ale ještě pořád vidím maličkosti, které musíme zlepšit. Pokud bych byla spokojená, to bych mohla rovnou do důchodu, a to se mi ještě nechce,“ uvedla s nadsázkou Eva Jiřičná, která se zlínskou univerzitou spolupracuje od počátku jejího založení, tedy dvacet let.

„S paní profesorkou Jiřičnou velmi rádi spolupracujeme, jsme hrdí na to, že právě ve Zlíně vidíme výsledky její práce, její architekturu,“ připomněl rektor univerzity Vladimír Sedlařík.

Eva Jiřičná (82)



Narodila se ve Zlíně.

Vystudovala architekturu na ČVUT v Praze, posléze AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera.

V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale československé úřady jí zabránily v návratu.

Nastoupila v ateliéru Louis de Soissons, kde projektovala přístav v Brightonu.

Pak začala spolupracovat se známým architektem Richardem Rogersem, pracovala i jako architektka v Radě Velkého Londýna.

Proslavila se interiéry obchodů a rezidenčních projektů, známá je též díky návrhům skleněných schodů.

Pro její stavby je charakteristické použití skla a betonu.

V Londýně má architektonické studio a od roku 1999 spolu s Petrem Vágnerem vede i pražský ateliér AI DESIG.



„Po 53 letech v Anglii je pro mě Zlín stále rodné město, jsem pyšná, že jsem se tu narodila. Vždycky se sem moc ráda vracím. A to, že tady můžu tvořit, považuji opravdu za své velké štěstí a pokaždé tuto nabídku se ctí přijímám,“ uvedla Eva Jiřičná.

Rekonstrukce auly začala v roce 2020. Uzavřená ale byla již dva roky předtím kvůli nedostatkům v požárně – bezpečnostních předpisech. Opravy si vyžádaly téměř 90 milionů korun, univerzita je financovala z vlastních zdrojů.

„Nyní probíhají provozní zkoušky všech nových zařízení a pokud epidemiologická situace dovolí, bude slavnostně otevřena v polovině prosince při slavnostním shromáždění k 20. výročí univerzity,“ dodává kvestor UTB Alexander Černý.