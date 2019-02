Ostatní silnice v kraji jsou většinou holé a mokré nebo vlhké.

V kraji bylo ráno jasno až polojasno, místy oblačno, teploty se pohybovaly od minus tří do dvou stupňů Celsia, vál mírný vítr. Podle Českého hydrometeorolo­gického ústavu by mělo dnes na většině území pršet, ve vyšších polohách sněžit. Teploty by měly vystoupat na dva až šest stupňů Celsia, povane mírný vítr.