Senátor František Čuba (za Stranu práv občanů, SPO) nabídl předsedovi Senátu Milanu Štěchovi "čestné a chlapské" řešení své dlouhodobé absence v horní komoře. Agentuře ČTK to dnes po schůzce s Čubou řekl předseda SPO Jan Veleba. Podrobnosti sdělit odmítl do doby, než se ve středu se Štěchem setká a dopis s Čubovým návrhem mu předá.

"Mohu říct pouze tolik, že ten návrh řešení pana senátora Čuby je aspoň pro mě podle mého názoru čestný, je chlapský. Já s ním souhlasím," uvedl Veleba. Dopis předá Štěchovi jako předseda senátorského klubu, jehož je Čuba členem. Zdůraznil, že se s Čubou sešel v jeho zlínské senátorské kanceláři. Odmítl byť jen naznačit, zda se návrh týká Čubovy rezignace na senátorský mandát, o které se spekuluje a kterou mu doporučili někteří senátní činitelé kvůli jeho zdravotnímu stavu.

"Pokud ta nemoc trvá dlouho, tak by měl zvážit, zdali není seriózní se mandátu vzdát a uvolnit prostor pro další volbu," řekl České televizi Štěch.

Jednaosmdesátiletý senátor a někdejší předseda JZD Slušovice v Senátu chyběl více než devět měsíců. Naposledy se jednání horní komory účastnil loni 24. srpna. Pak podstoupil operace očí a trávicího traktu. Terčem kritiky se stala nejen Čubova dlouhodobá absence, ale i to, že po celou dobu pobíral senátorský plat včetně finančních náhrad ve výši zhruba 122 tisíc korun měsíčně a nevzal si neschopenku. Do konce loňského roku Senát podle ČT platil Čubovi i pronájem pražského bytu za 17 tisíc korun měsíčně.

Pokud by se Čuba mandátu vzdal, znamenalo by to patrně zánik Velebova senátorského klubu, který nyní disponuje pouze minimálním počtem pěti členů. Navíc by na Zlínsku musely být vypsány doplňovací senátní volby na zbývající tříleté období Čubova mandátu. Čuba byl zvolen v roce 2014, v horní komoře vystřídal její někdejší místopředsedkyni Alenu Gajdůškovou z ČSSD.