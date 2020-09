Tuny ryb, které v minulých dnech uhynuly v řece Bečvě, otrávil kyanid. Potvrdila to Česká inspekce životního prostředí (ČŽIP) s tím, že případ řeší kriminalisté a po původci otravy se stále pátrá.

Následky masivního úhynu ryb v řece Bečvě v Hranicích, pondělí 21. září 2020 | Foto: Deník / Liba Mátlová

Nevstupujte do řeky

"Na základě aktuálně dostupných informací důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky," varovalo vedení města Valašské Meziříčí.