Kulíškův park nahrazuje dřívější zábavní park Razulák u 3 km vzdáleného Bistra Razula. Svým umístěním i výběrem atrakcí akcentuje sepětí s přírodou: děti se zde mohou zabavit na převážně dřevěných hracích prvcích, ve stínu pod vzrostlým javorem vzniklo obří pískoviště, zajímavostí jsou hudební stěna či kuchyňky s vybavením pro vlastní tvoření, lákavým místem zvláště v horkých dnech bude i indiánská vesnička u potoka s možností budovat hráze nebo rýžovat „drahokamy“.

V dalších dnech přibydou ještě trampolíny nebo vodní atrakce. Příležitost k občerstvení nabízí restaurace hotelu s venkovním posezením.

Přímo u parku začíná Kulíškova naučná stezka přibližující zajímavosti přírody Beskyd a cyklostezka Bečva, 200 metrů odtud jsou termální bazény Wellness Horal.

„Věříme, že se toto místo stane novým oblíbeným cílem rodin s dětmi. Celý park je zaměřen tak, aby v dětech probouzel kreativitu, fantazii, schopnost bavit se přirozenými aktivitami. Od 1. července v něm dvakrát denně budeme organizovat animační programy na různá témata. Hosté našich hotelů Lanterna a Horal mají v rámci letního pobytového balíčku jednou za pobyt vstup do parku a na animační program zdarma,“ uvedl ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.

Kulíškův park není jedinou letošní novinkou. K těm dalším patří lekce aquafitness v termálních bazénech nebo pikniky.

„Pro návštěvníky jsme připravili i další program, například lekce jógy, zábavnou výuku golfu pro rodiny s dětmi, kurzy pečení valašských frgálů, středeční podvečery s živou hudbou nebo víkendové grilování, v závěru prázdnin opět chystáme tradiční divadelní festival Týden kultury na Valašsku. Tím, co hosty láká nejvíc, samozřejmě nadále zůstávají naše wellness centra, krajová gastronomie a krásná příroda,“ dodal Tomáš Blabla.

Obsazenost hotelů na prázdniny je podle něj podobná jako v minulých letech.

„Letos však máme oproti loňsku ještě pár volných pokojů i na první červencový týden se státními svátky, což dříve nebývalo. Zdá se, že letošní extrémně horké počasí lidi více motivuje k tomu, dát na začátku léta přednost cestě k moři a teprve druhou dovolenou trávit v České republice,“ uzavřel Tomáš Blabla.

Za vysvědčení termální bazény za korunu

Dárek pro školáky za vysvědčení je připraven v relaxačním centru Wellness Horal. Od pátku 28. do neděle 30. června mají děti při předložení vysvědčení vstup do termálních bazénů za korunu. Akci mohou využít děti do 13 let včetně, při současném doprovodu dospělého (maximálně 2 děti na 1 dospělého). Bazény jsou pro neubytované hosty otevřeny vždy od 9:30 do 21:30 hodin.