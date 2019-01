Zlín – Čin Jana Palacha měl hluboký smysl v době, kdy se odehrál, ale i pro současnost a budoucnost. Přesto mnohdy narážíme na zpochybňování, zlehčování nebo neporozumění tohoto významu mezi občany. To jsou důvody čtvrteční pietní akce, která se uskuteční ve Zlíně u příležitosti 45 let od upálení Jana Palacha.

Posmrtná maska Jana Palacha vznikla potají 19. ledna 1969 v Ústavu soudního lékařství na Albertově. Vytvořil ji Olbram Zoubek. | Foto: pro DENÍK/Jiří Preclík

O Janu Palachovi Dne 16. ledna 1969 se na Václavském náměstí v Praze zapálil dvacetiletý student Jan Palach a tři dny poté na následky popálenin zemřel. Jeho čin vzbudil v tehdejší společnosti velkou odezvu a pohnul svědomím národa. O dvacet let později napomohl tzv. Palachův týden k pádu totalitního režimu. Janova oběť je připomínkou vzdoru vůči lžím, křivení charakterů lidí a dalším praktikám totalitní moci a zároveň stálým apelem k obraně hodnot pluralitní společnosti.

Za organizátory je sdělil Tomáš Pasterný.

Celá akce podle něj začne v 17 hodin na náměstí Míru. „Vytvoříme pietní místo u pomníku obětem totality, pro které nám sochař Olbram Zoubek zapůjčil posmrtnou masku Jana Palacha. Lidé zde budou moci zapalovat svíčky," sdělil Pasterný.

K vidění bude i venkovní instalace výstavy Jan Palach ´69 Národního muzea, Filozofické fakulty UK a Ústavu pro studium totalitních režimů. Na dvaceti plachtách přibližuje Palacha a události sklonku 60. let.

„Obsahuje řadu historických dokumentů a fotografií," přiblížil Pasterný.

V 18 hodin pak organizátoři přenesou Palachovu posmrtnou masku do vestibulu divadla, kde zároveň zahájí výstavu fotografií z lednových událostí roku 1969. Pro všechny příznivce je pak od 19 hodin připraveno představení s názvem Hra aneb Jak mladý Angličan viděl český rok 1968. Na pódiu ji sehrají studenti 1. ročníku Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění.

„Inscenaci jsme jako inscenované čtení poprvé uvedli v prosinci 2012. Jonathan Chadwick, významný anglický divadelní režisér, spisovatel a pedagog, byl naším hostem. Svou dramatickou prvotinu napsal v roce 1969, my ji uvádíme v překladu Elišky Poláčkové. Vznikla během Chadwickových studií na cambridgské univerzitě. Upálení Jana Palacha a invaze Československa v roce 1968 vyprovokovaly jeho a jeho spolužáky k tomu, aby k nim prostřednictvím divadla zaujali postoj," sdělila mluvčí zlínského divadla Veronika Jurčová.

Celou zítřejší akci organizuje občanské sdružení Komunitní křižovatka, které pořádá také festival Zlínské jaro.⋌ (poh)

Dopis Jana Palacha Vzhledem k tomu, že naše národy se octly na pokraji beznaděje a odevzdanosti, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát za naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku, a tak jsem získal právo napsat první listy a nastoupit coby první pochodeň. Naše požadavky jsou: 1) okamžité zrušení cenzury 2) zákaz rozšiřování „Zpráv". Jak viděno, naše požadavky nejsou přemrštěné, spíše naopak. Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, to jest do 21. 1. 1969, a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou (časově neomezenou stávkou) našich požadavků, vzplanou další pochodně Pochodeň č. 1P.S. Věřím, že naše národy víc světla potřebovat nebudou. Leden 1968 začal shora, leden 1969 musí začít zdola (má-li začít).

Posmrtná maska

Posmrtná maska Jana Palacha je dílem sochaře Olbrama Zoubka, který ji tajně sejmul v noci z 19. na 20. ledna 1969 v Ústavu soudního lékařství na Albertově, kam bylo Palachovo tělo převezeno. Posmrtná maska byla následující den vystavena pod kašnou Národního muzea a poté byla přenesena do budovy FF UK.

Posmrtná maska vystavená ve Zlíně je jedním z pěti originálů, které Olbram Zoubek vytvořil, a byla zapůjčena také pro natáčení filmu Hořící keř.