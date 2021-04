Třikrát přestavovaný zámek v anglicko-gotickém stylu podle místních potřebuje rekonstrukci. Současným majitelem je od roku 2002 město Bzenec. Představitelé města plánovali objekt prodat soukromníkovi. Proti se postavili členové iniciativy Obnova bzeneckého zámku. „Která dědina má na náměstí zámek? Máme tu obrovský potenciál a nejsme schopní ho využít. Za tři týdny jsme sehnali přes jedenáct set podpisů lidí, kteří s prodejem nesouhlasí," okomentoval zmocněnec přípravného referenda Petr Kalnický. Se spolupracovníky podpisovou akcí navázal na předvánoční anketu.

Referendum vítá starosta obce Pavel Čejka. „Považuji to za férové. Půl roku se ale obyvatelům budu snažit vysvětlit, že tyto peníze by bylo vhodnější využít na další rozvoj města a nikoliv je utopit v opravě," vysvětlil. Podle něj je ekonomická situace města neslučitelná s opravou bzeneckého zámku a dalšími výdaji.

Čejka prozradil, že se aktuální cena oprav pohybuje ve výši tří set milionů korun. Podle něj radnice z ročního rozpočtu disponuje volnými prostředky na opravu v hodnotě patnáct milionů korun. „Dvacet let bychom to opravovali a než by opravy skončily, mohli bychom začít znovu," podotkl. Podle radních by opravu měl udělat soukromník, který zároveň prostory lépe využije.

S čísly na rekonstrukci nesouhlasí členové iniciativy Obnova bzeneckého zámku. „Předpřipravili jsme spolu s architektem Erikem Ebringerem leták, který šel mezi lidi. Na něm je rozvržené, kde by co mohlo být a kolik by to i případně stálo," vysvětlil Kalnický.

Spolupráci města se soukromníkem však nevylučuje. „My nechceme jít cestou, že se všechno zaplatí z městského rozpočtu. Pokud tam nejdeme prostory pro soukromníka, můžou se pronajmout na kanceláře, ordinace, bytové jednotky pro důchodce či mladé. Zainvestujme do toho a zažádejme o dotace," předložil vizi iniciativy Kalnický.

Záměr prodat vinařsky oblíbený areál ohlásila radnice před třemi lety. Tehdy se našli zájemci čtyři. V současné době je nejvážnějším z nich majitel vedlejšího Zámeckého vinařství Bzenec. Podle informací Čejky by zámek opravil a komplex využil jako vinařsko-turistické centrum.

Kalnický se Rovnosti svěřil, že se obyvatelé soukromníkových plánů obávají. „Když se podíváme na zámky v soukromém vlastnictví v okolí, ve Veselí nad Moravou zámek chátrá, na Bojkovice se nikdo nedostane, Ořechov to samé. Chtějí v našem zámku mít jednu dvě budovy? Fajn, dejme jim to na sto let do pronájmu, ale neprodávejme jim to," sdělil.

Starosta Bzence Čejka upozornil, že pokud obyvatelé hlasují pro ponechání zámku ve vlastnictví obce, rozhodují tak do dalších let na úkor rozvoje města v ostatních oblastech. Veškeré peníze podle něj poputují na opravu areálu. „Zastupitelstvo chce od roku 2015 vybudovat sportovní halu. Letos obce od tří do deseti tisíc obyvatel můžou žádat o dotace. Připravili jsme projekt a podali žádost. Protistrana s tím nesouhlasí a chce peníze na opravu zámku," přiblížil Čejka jiné finanční záměry města.

Podle Kalnického zájem o sportovní halu není aktuální. „Nikdo jim nezazlívá, že udělali projekt. Ale proč se nezeptají, jestli to teď někdo chce? Klidně se ten projekt může oprášit za pár let. Chtěli jsme, aby vznikla Komise a oprášila besedy s obyvateli," poukázal na podle něj nedostačující komunikaci radnice s lidmi.

Čejka veřejné debaty s místními na téma vlastnictví zámku plánuje. „Využijeme x mediálních variant. K prohlášení jsme už použili městský zpravodaj. Jinak je facebook Bzenec, na kterém jsem já sám zodpovědný za odpovídání na otázky," přiblížil. Podle něj jsou obě strany připravené lidem vysvětlit, proč k nadcházejícímu referendu jít.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ