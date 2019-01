Návštěva prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji.

Zlínský kraj - Sledovali jste on-line přenos z druhého dne návštěvy prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji. Její program začal včera ve Zlíně a v pátek odpoledne končí v Uherském Hradišti. I zítra budeme pohyb prezidenta ČR sledovat online.

Čtvrtek 5. září

20:03 - Ještě než se dnes rozloučíme, pojďme si krátce říct, co čeká hlavu státu v regionu zítra, poslední den oficiální návštěvy Zlínského kraje. V 10.45 má přijet delegace do areálu České zbrojovky v Uherském Brodě, kolem poledne se potom přesune do Hradiště. Tam jej čeká setkání s občany, už poslední, a ve 13.15 zakončí Miloš Zeman svou návštěvu tiskovou konferencí pro novináře. I zítra budeme pohyb prezidenta ČR sledovat online.

20:02 - Celkem odpověděl prezident v Kroměříži na tři dotazy občanů, ten poslední se týkal sociálních dávek na děti. Odpověd Miloše Zemana byla podobná jako v předchozím případě, poté dostal jako dárek knihy od krojovaných děvčat a zahrála mu dechová kapela Zdounečanka. Tím setkání s lidmi v Kroměříži skončilo stejně jako celý dnešní oficiální program: prezidentská kolona vyráží zpět na Slovácko, kde je Miloš Zeman během návštěvy Zlínského kraje ubytován.

19:53 - Na kroměřížském Velkém náměstí už se setmělo a prezident stojí na pódiu nasvícen reflektory: mimochodem, je to stejné pódium, jehož střecha se před časem zřítila a kvůli kterému se kroměřížská radnice bude patrně soudit s dodavateli stavby. Momentálně je jeho střecha samozřejmě prozatím opravena.

19:50 - Další dotaz od občanů směřuje k tabulkám pro zdravotně postižené, prezident Miloš Zeman ale tazatele odkazuje na dnes už bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka z TOP 09. „Tyto tabulky má na svědomí on, takže si sami vyberte, koho chcete volit."

19:44 - Po prezidentově krátkém přivítání následuje prostor pro dotazy občanů. Pan Pavlíček se hlavy státu ptá, zda podle jeho názoru lidé, kteří jsou nyní na volebních kandidátkách, udělají něco dobrého, nového pro stát. „Já se ve volbách neangažuji," reagoval prezident a varoval před novými tvářemi. Lépe je podle něj vybrat si kandidáty, které lidé sami znají. Opakuje také, co už dnes jednou říkal, totiž že starostové by měli jít postupně do vysoké politiky, tak je to běžné v západní Evropě. „Věřte lidem, které znáte," uzavřel odpověď Miloš Zeman.

19:40 - Prezident také připomíná, že jeho cesta není předvolební a hned si vyžádal potvrzení od vedle stojícího hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, že o politických stranách zatím během jeho návštěvy nepadlo ani jediné slovo. Vzápětí ale vyzval občany k účasti ve volbách. „Dělám agitaci pouze pro svobodné volby, aby si každý vybral z široké nabídky stran," dodal Miloš Zeman.

19:37 - Prezidenta uvítala v Kroměříži tamní starostka Daniela Hebnarová a hned poté samotný Miloš Zeman z pódia pozdravil občany města, kterých je na místě skutečně hodně. Mimo jiné vysvětlil, proč podle jeho názoru padla vláda, a trochu ironicky se omluvil za to, že země nemá jako ministra financí Miroslava Kalouska a jako premiérku Miroslavu Němcovou.

19:28 - Na Velkém náměstí v Kroměříži přivítaly prezidenta Miloše Zemana stovky lidí, o jeho návštěvu je tedy také tady obrovský zájem. Kolona aut se sirénami sem dorazila jen s několikaminutovým zpožděním, k vidění jsou ale také tady i některé protestní transparenty, jeden z ních například žádá legalizaci konopí.

19:13 - „Prezident Václav Klaus navštívil Kroměříž dvakrát, v letech 2005 a 2007, a Václav Havel čtyřikrát, v letech 1990 1991, 1993 a 1994," vyjmenoval už dříve mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. Prezident Miloš Zeman přijíždí v nové funkci do Kroměříže poprvé. Poslední prezidentská návštěva se uskutečnila v roce 2007 a prezident navštívil tamní gymnázium. Prošel si i centrum: Kovářskou ulici a Velké náměstí, kde promluvil na pódiu k občanům a následně proběhla autogramiáda.



19:05 - Mimochodem, při vstupu pana prezidenta do hostýnské baziliky nakonec hudebník Jan Kotas zvolil skladbu Marche Solenelle od Felixe Mendelssona. A ze Svatého Hostýna přejíždí prezident České republiky na poslední místo dnešního programu. Je jí Kroměříž, kam by měla prezidentská kolona přijet v 19.10 a zastavit u zadní strany pódia na Velkém náměstí. Následovat bude veřejná diskuse s občany města.

18:57 - Zajímavé setkání se odehrálo také při odchodu hlavy státu z hostýnské baziliky. Přistoupila k němu totiž žena, která se prezidentu Miloši Zemanovi představila jako dávná kamarádka jeho manželky - a on skutečně reagoval velmi vstřícně a rozpomněl se, že se z dřívějška opravdu znají.

18:54 - Ve svém krátkém projevu v bazilice Miloš Zeman neopomněl pochválit členy Matice Svatohostýnské za to, jak se o chrám starají. Arcibiskup Jan Graubner mu několik členů toho sdružení ještě před vstupem dovnitř osobně představil a prezident vyjádřil překvapení nad tím, že má Matice na sedm tisíc členů. „Znám občanská sdružení, která mají pouze tři členy, ale přesto pilně staví transparenty kolem dálnic a dělají spoustu další neužitečné práce," poznamenal na toto téma. Uchvácen byl také z kopule baziliky. „Hezčí jsem ještě neviděl, a to jsem byl třeba i v chrámu svatého Petra ve Vatikánu," nechal se slyšet prezident.

18:50 - Při vstupu prezidenta Miloše Zemana do baziliky měl hrát na varhany Jan Kotas. Ještě patnáct minut před příjezdem prezidenta ale stále nebyl rozhodnutý, jako skladbu zvolí, jak přiznal Deníku. Co nakonec zahrál, se snad dozvíme o něco později.

18:32 - Všichni lidé, kteří čekali před bazilikou, vešli po příjezdu Miloše Zemana společně s ním dovnitř a obsadili lavice baziliky. Samotný prezident usedl do první lavice, vedle nej hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a společně si poslechli úvodní slovo arcibiskupa Jana Graubnera, který krátce pohovořil o historii baziliky. Hlavu státu překvapilo, že je Hostýn nejnavštěvovanějším poutním místem v kraji: měl totiž za to, že navštěvovanější je Velehrad.

18:22 - Prezidentská kolona už je na místě. Také na Svatý Hostýn dorazil Miloš Zeman naprosto přesně podle časového plánu.

18:19 - Prostranství před bazilikou na svatém Hostýně je prozářeno sluncem a před vchodem do tamního chrámu už nějakou dobu netrpělivě postává několik hloučků lidí čekajících na příjezd hlavy státu, někteří hned u silnice a s fotoaparátem v ruce. Kromě jiných dorazil třeba i starosta nedalekých Rajnochovic Antonín Uhřík, který se prý nejvíc těšil na první dámu: je tedy maličko zklamaný, že nedorazí. Prezident by měl ale přijet každou chvíli.

18:14 - Před vchodem do baziliky čeká na vzácnou návštěvu i tentokrát olomoucký arcibiskup Jan Graubner: prezidenta Miloše Zemana prý přijel jen pozdravit a žádné speciální překvapeni pro nej připraveno nemá. "Ani ja sám nemám překvapeni rád," vysvětlil s úsměvem. Pan prezident se má na Hostýně podle plánu zdržet asi dvacet minut, uvítá ho rektor tamní baziliky Jiří Šolc, který ho také po chrámu osobně provede.

18:06 - Teď však prezident sedí v nablýskaném vozidle, které míří na Svatý Hostýn. Není asi žádným překvapením, že jej navštívil v roce 2007 při své oficiální návštěvě také Václav Klaus s manželkou Lívií. Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie je tehdy provedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Byla to první oficiální návštěva hlavy státu od dob Rakouska-Uherska a císaře Františka Josefa I. A ten byl na Hostýně, myšleno od roku 2007, údajně před sto deseti lety.

17:57 - Dnešní den je pro prezidenta náročný. Zatímco včera měl jedno setkání s občany, dnes má na programu hned tři - kromě Klobouk a Vsetína, které už má za sebou, jej čekají ještě večer obyvatelé v Kroměříži Shromáždění moderuje Zbyněk Loucký z Brna z rádia Petrov a dozvěděl se o tom teprve v neděli. „Nabídli mi tu možnost ve Zlínském kraji. Jestli pojedu i do jiných regionů, zatím nevím," pousmál se Loucký.

17:45 - Miloš Zeman dostal na radnici knihu o Josefu Sousedíkovi, vynálezci hybridního elektromobilu. Vsetínský rodák ve 20. letech minulého století odmítl nabídku zlínského podnikatele Tomáše Bati na vytvoření společného podniku. Jeho elektrotechnická továrna později sestrojila tvz. Slovenskou strelu. Josef Sousedík byl i starostou Vsetína a v roce 1944 byl zastřelen gestapem. Až v roce 1989 byl rehabilitován. Je po něm pojmenované učiliště ve Vsetíně.

17:33 - Hlava státu si dala i desetiminutovou přestávku, ve které si šla zakouřit. Velmi ji však potěšily davy lidí, které na Svárov přišly, jak později řekls starostce Ivetě Táborské. Za účast Miloš Zeman poděkoval. O tématech, která s prezidentem chtěla starostka probrat, se však diskutuje za zavřenými dveřmi.



17:14 - Prezident nestihl odpovědět na všechny dotazy, ve Vsetíně padal jeden za druhým. Omluvil se všem, na které se nedostalo, a slíbil, že příště si udělá na setkání s občany více času. „Vrátím se za rok a se mnou přijde zákon!" rozloučila se hlava státu se zaplněným Svárovem, který byl po celou dobu pod dohledem policistů i ochranky.



17:04 - Malé důchody trápí i lidi ve Vsetíně – alespoň si na ně opět postěžovali prezidentu Miloši Zemanovi. Řeč byla také o předražených dálnicích. Prezident znovu připomněl , že preferuje majetková přiznání a ať se všem, kteří si nakradli, odebere majetek nazpět. Ve Vsetíně padla také otázka týkající se Romů. Diskriminovaní si totiž ve Vsetíně připadají jak někteří Romové, tak někteří bílí. „Nerozděluji lidi na bílé, žluté nebo černé, ale těm, kteří odmítají nabízenou práci, bych odebral sociální dávky," nechal se slyšet Miloš Zeman.

16:52 - Za 10 minut přejde prezident České republiky na protější radnici. V obřadní síni s ním chce starostka Iveta Táborská probrat řadu témat – od nemocnice po dopravu, vlakové nádraží i udílení státních vyznamenání in memoriam, které by město rádo udělilo „valašskému Edisonovi" Josefu Sousedíkovi. Na setkání mají být přítomni zastupitelé i ředitelé městských organizací. O čem diskutoval s občany, ještě budeme informovat.

16:43 - Je možná dobré zmínit, že Vsetín je městem Jiřího Čunka, lidoveckého senátora, který získal i při posledních komunálních volbách od voličů rekordní počet referenčních hlasů – téměř 11 tisíc, což bylo nejvíce ze všech kandidátů ve Zlínském kraji, a to s obrovským náskokem. Na radnici je ale je dřívější starosta „pouhým" zastupitelem. Lidovci totiž vytvořili před třemi lety koalici s ODS, z níž vzešla starostka Táborská.

16:36 - Na Svárově jsou stovky lidí, prostranství je zaplněné. Je tam řada příznivců, kteří přivítali prezidenta slovy Ať žije prezident. Na místě jsou ale také odpůrci s plakáty – Miloše do koše, Kdo lže, krade nebo Ať žije Miloš Jakeš Zeman, slovo Jakeš přeškrtnuté.

16:31 - Nyní už je ale prezident Miloš Zeman na Svárově, prostranství mezi úřadem a Domem kultury, kde si vyčlení půlhodinku pro obyvatele. Přijel znovu přesně, návštěvu nemocnice tedy zkrátil o své zpoždění. Před městským úřadem přivítala prvního muže CŘ starostka Vsetína Iveta Táborská s dalšími lidmi. Prezident dostal znovu symbolicky chléb se solí. Také růže, ke kterým si přičichl. „Málokteré růže opravdu voní, tyhle ano," pousmál se Miloš Zeman.

16:27 - Prezident se na interně pozdravil také se sestřičkami i pacienty. Jedním z nich byl Bohumil Řezníček, který má 78 let. „Pan prezident byl milý, je spravedlivý ke všem," míní muž, který se s hlavou státu údajně setkal už v roce 1996 na mítinku.

16:22 - Ředitel nemocnice Martin Metelka připomněl, že Miloš Zeman je vůbec prvním prezidentem, který navštívil Vsetínskou nemocnici za celou její historii 102 let.

16:16 - Mezi pavilony přejížděla prezidentská delegace auty.

16:10 - Proč asi prezidenta Zemana provádí vedení nemocnice právě po patologii a po interně? Nabízí se jednoduchá odpověď: patologie je nový pavilon, po nové interně naopak Vsetín touží. Má vyrůst právě na místě staré zbourané patologie, ale jak už to tak bývá, chybí peníze.

16:05 - Na patologii proběhla odborná debata na téma zadluženost nemocnic v kraji a špatné úhrady ze strany pojišťoven. Hlava státu přislíbila, že jakmile bude zvolený nový ministr zdravotnictví, pozve si jej nikoliv na kobereček, ale na konzultaci, kde to s ním probere.

15:55 - Patologie, kterou si právě prezident České republiky prohlíží, je novým pavilonem ve Vsetínské nemocnici. Byl otevřený v dubnu 2011. „Starou" patologii nechala nemocnice letos na jaře zbourat. Miloš Zeman se zanedlouho chystá na prohlídku interny.

15:42 - Prezident má skluz. Do nemocnice přijel skoro s patnáctiminutovým zpožděním. Hned při příchodu se ale omluvil a hned zmizel na patologii. Svědkem toho byli jenom novináři a několik kolemjdoucích, také prodavačka z blízkého bufetu.

15:35 - Kromě vedení Vsetínské nemocnice přijel na oficiální setkání také ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Pavel Calábek, rovněž zástupci vedení nemocnic z Kroměříže a Uherského Hradiště.

15:22 - Příjezd Miloše Zemana ke vsetínské patologii se očekává za několik minut. Na místě je zatím ředitel nemocnice Martin Metelka. Kromě prezidenta má přijet hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák nebo jeho náměstek Lubomír Nečas, který má na starost zdravotnictví.

15:16 - Prezident je stále na Nové radnici. Po zákusku a kávě už by se měl však pomalu začít přesouvat do Vsetínské nemocnice, kde jej bude v 15.25 čekat vedení i zaměstnanci špitálu. Debata má být o krajském zdravotnictví.

15.04 - Ivana Zemanová netrávila celý oficiální program se svým mužem už včera, dnes šla zcela po vlastní linii. Zatímco Miloš Zeman jezdí po Valašsku, jeho manželka Ivana trávila čas na Velehradě. Jejím cílem bylo Stojanovo gymnázium, domov pro postižené i bazilika. Zanedlouho už se ale přesouvá zpátky do Prahy.

14.49 - Pro příležitost návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Kovaru připravil například plněné papriky s nivou, tradiční valašské klobásy, ovocné chuťovky, ovčí sýr s melounem či nivu s ananasem. „Svým způsobem cítím větší zodpovědnost, když jde o pana prezidenta. Ale na druhou stranu - nemohu dělat rozdíly. Ať jde o prezidenta, nebo jiného zákazníka, kvalita musí být vždy zachována," řekl Ivo Tydlačka.

14.32 - Zmiňme ještě, že občerstvení pro prezidenta Miloše Zemana a jeho doprovod na dobu jeho návštěvy v leskovecké firmě Kovar připravil Ivo Tydlačka z Huslenek. Cateringem pro malé i velké akce, svatby a podobně se zabývá již od revoluce. Občerstvení připravoval už pro celou řadu ministrů nebo i někdejšího premiéra Vladimíra Špidlu.

14.18 - Prezidentská kolona už se ale přesunula z Leskovce do nedalekého Vsetína. Miloš Zeman obědvá na Nové radnici nedaleko zámku. Restaurace se řadí ve Vsetíně k těm nejlepším a obědvají tam povětšinou nejrůznější delegace, které do města přijedou.

14.06 - Potěšený ale byl hlavně ředitel Petr Bambuch. Skončit měl ve funkci k poslednímu srpnu, kvůli návštěvě prezidenta však svůj odchod o týden posunul. A nemusí litovat. Od hlavy státu dostal kytku a poděkování. A co víc: protože je myslivec, tak i pozvání do lánské obory. Petr Bambuch je teprve druhou osobou, kterou Miloš Zeman jako prezident do obory pozval. Tou první byl polský prezident Bronislaw Komorowski.

13.52 - Zaměstnanec Michal Daněk byl se setkáním spokojený. „Těšil jsem se a musím říct, že to bylo hezké. Líbilo se mi, jak mluvil prezident o firmě i o vedení," zareagoval Daněk.

13.43 - Ředitel Kovaru Bambuch poděkoval všem zaměstnancům před prezidentem za to, jak pracují, a za to, že i díky nim se firma posouvá dál. „Také díky vám k nám přijel na návštěvu prezident Zeman," vyzdvihl ředitel.

13.37 - Na začátek setkání se zaměstnanci prezident Miloš Zeman připomněl, jak je důležité, aby vedení firmy komunikovalo se svými zaměstnanci, a ocenil, že to funguje právě v Kovaru. Ředitele Petra Bambucha překvapilo, kolik toho znal prezident o historii firmy. Vše si předem nastudoval, což ředitele potěšilo. Zaměstnanci mohli klást dotazy, ale nepadl žádný.

13.17 - Zaměstnanci firmy Kovar už se shromažďují, zatím je jich na venkovním prostranství mezi dvěma výrobními halami asi osmdesát. Postávají se založenými ruky a čekají, co bude. Právě vyšel z jedné z hal prezident, ovšem ihned zaplul do další. Stihl ale zaměstnancům zamávat a zavolat: My se za chvilku vrátíme! Zaměstnanci zamávali a čekají, až si prezident prohlídne výrobu.

13.10 - Za zavřenými dveřmi dostane prezident další dary. Autorem jednoho z nich je 61letý František Novosad, který namaloval prezidentovi láhev. Dostane ji pochopitelně plnou tradiční valašské slivovice. František Novosad maloval už před pěti lety láhev i pro Václava Klause. Potěšit má Miloše Zemana také obraz, který namaloval Ilja Hartinger, slavný akademický malíř, rodák z Karolinky.

13.02 - Delegace se odebrala do jídelny, kde podiskutuje asi patnáct minut. Potom čeká prezidenta prohlídka výrobků společnosti naplánovaná na 13.15. Následovat má setkání se zaměstnanci firmy Kovar.

12.54 - Miloš Zeman dorazil na místo, jak jinak, přesně. Nejdříve se pozdravil se starostkou, protože jak sám řekl, dáma má přednost. Převzal kytici a poděkoval Petru Bambuchovi za to, že zůstal ve funkci déle, že pozdržel svůj odchod.

12.48 - V Leskovci nedaleko Valašské Polanky si prohlédne Miloš Zeman výrobky společnosti Kovar, pozdraví se také se zaměstnanci. Má dorazit během několika minut, takže už na něj čeká starostka Jana Šťastná s medailí na krku, ředitel Kovaru Petr Bambuch a několik leskovských zastupitelů. Starostka pochopitelně s kyticí v ruce.

12.40 - Firma Kovar v Leskovci, která se zabývá dodávkou speciálních kontejnerů, bude další zastávkou prezidenta Zemana. Kovar je držitelem několika ocenění. Vloni získal například 3. místo ve Zlínském kraji v prestižní soutěži Štiky českého byznysu 2012 z celkového počtu 2500 firem. Jak to vypadá na místě? Pochopitelně nechybí ochranka a policisté, prezident má totiž dorazit na místo za 10 minut. V okolí firmy je zatím ale klid po pěšině, zaměstnanci pracují.

12.36 - „Bylo fantastické vidět pana prezidenta na živo. Fandím mu," řekla po setkání v Kloboukách Michaela Šerá.

12.32 - Miloš Zeman už odjíždí z Valašských Klobouk. Zanechal po sobě kromě zážitků podpis do Pamětní knihy města, veze si naopak v autě dárky – kytici i pletené valašské papuče pro sebe i pro manželku Ivanu. Jejich autorem je místní firma Kolínek.

12.31 - Setkání se protáhlo o několik dotazů, poslední z nich byl, jaký má prezident názor na moravskou národnost. „Možná někoho naštvu, ale musím říkat i nepopulární věci. Žádná moravská národnost není, protože národ se vyznačuje tím, že má vlastní jazyk. A na Moravě jsou dialekty. Ale nezáleží přece na tom, odkud člověk je, ale jaký je," zakončil besedu prezident.

12.25 - „Nežijeme v policejním státě, ani v prokurátorském státě. Ale žijeme ve státě, kde se extrémně krade," říká směrem k davu Miloš Zeman. Na náměstí měl zaznít už poslední dotaz, protože se prezident bude muset brzy přesunout do Leskovce. Ale lidé přidávají další.

12.20- V Kloboukách na náměstí padají podobné dotazy jako včera ve Zlíně. Lidé se ptají, jak bojovat s korupcí, a prezident Zeman znovu odpovídá: „Volte strany, které mají v programu majetkové přiznání." Kromě otázek ale zaznívá i podpora Miloše Zemana nebo vzkazy jako Přidejte důchodcům. Probírají se znovu církevní restituce. Na co by se zeptal desetiletý Dominik Patřík z Klobouk prezidenta? No přece, jestli by nemohl prodloužit prázdniny.

12.18 - Prezidentova kancléře Vratislava Mynáře zahlédl na náměstí pán. „Já vás znám z televize!" ukázal na kancléře prstem. „No, to je možné," pousmál se Vratislav Mynář a chvilku si s pánem popovídal.

12.11 - Podle prvního muže státu už se nedělí společnost na zemanovce a schwarzenbergisty, ale na příznivce a odpůrce bývalé vlády

12.08 - Dalibor Maniš je ve Valašských Kloboukách už čtvrté volební období. Co na to prezident Miloš Zeman? „Když starosta úspěšně zvládne jedno volební období, měl by jít dělat krajskou politiku. Když úspěšně zvládne dvě volební období, může zkusit jít do celostátní politiky. Když zvládne tři, klidně může kandidovat do Evropského parlamentu. A pokud zvládá dobře vést město jako tady starosta Maniš čtvrté volební období, už by mohl řídit OSN," glosoval prezident.

12.03 - Ještě bonmot z podnikatelského centra: starosta Maniš připomněl, že Miloš Zeman je už třetím prezidentem, který do Klobouk přijel. Ilustrovaly to i obrazy na stěně. „Ale vidím, že tam máte ještě tři volná místa," poznamenal s úsměvem Miloš Zeman.

11.57 - Setkání s občany Klobouk na Masarykově náměstí právě začalo. Místní přivítali prezidenta potleskem. „Vážení, jste jedinou obcí, která má ve znaku klobouk. Protože si ho tady nasadili všichni mí předchůdci, ani já nebudu výjimkou," zněla první slova Miloše Zemana, který si nasadil klobouk na hlavu. Je možné, že jej bude mít na sobě po celou dobu setkání.

11.55 - Šestiletá trojčata Adam, Milan a David Lorencovi na prezidenta moc zvědaví nejsou. Ale momentálně jsou nadmíru spokojení. Mají zmrzlinu a na náměstí hraje hudba, to se jim líbí.

11.48 - Mokrá varianta počítá s Kulturním centrem, ale ta tuším dnes nehrozí, prezidentovi svítí na Zlínsku slunce. Podle odhadů je v Kloboukách na náměstí ještě více lidí než ve Zlíně. Liší se i věkový průměr. Zatímco v krajském městě tvořili jádro senioři, na jižním Valašsku čeká na prezidenta spoustu mladých - od dětí až po lidi středního věku. Je vidět, že příjezd Miloše Zemana je v Kloboukách společenskou událostí.

11.42 - Na klobouckém Masarykově náměstí jsou stovky lidí. Nechybějí ani studenti tamního gymnázia, kteří zřejmě dostali kvůli prezidentovi úlevu z vyučování. Na celé kolo vyhrává dechová kapela Dúbravanka. Centrem právě prošla asi pětičlenná skupinka tak desetiletých kluků. Všichni měli na sobě placku, někteří Miloše Zemana, další Karla Schwarzenberga. Bylo to asi 3:2. Všichni čekají, až prezident vyjde z podnikatelského centra, kde zasedá se starosty a řediteli. Veřejné setkání má začít deset minut před dvanáctou.

11.40 - Miloše Zemana zaujal slavnostní řetěz, který měl starosta Maniš na krku. Sledoval, jestli na něm má, nebo nemá modré kamínky. „To je obřadní řetěz, hodně s ním oddávám," vysvětlil Maniš. „A kolik jste toho už rozvedl?" glosoval prezident. „No, už se stalo, že jsem oddával některé i dvakrát," zasmál se starosta.

11.27 - V tuto chvíli je prezident Zeman společně s hejtmanem Mišákem i starostou Manišem v podnikatelském centru. Mají za sebou přípitek. Do centra dostali pozvání i starostové okolních obcí, ředitelé i škol i dalších institucí.

11.19 - Miloš Zeman už je ve Valašských Kloboukách, přijel opravdu na čas. Dostal kytici a zmíněný chléb se solí. „Všude mně vítají slivovicí, ale vy víte, že jsem na dietě, tak u vás dostanu chleba," zareagoval s úsměvem prezident. Neváhal a nabídnutý chléb poctivě snědl. „Slivovici mi sice doktoři zakázali, ale další říkají, že cukrovku léčí, tak z čeho si mám vybrat? To ilustruje, že ani lékařům se nedá úplně věřit," zauvažoval prezident Zeman.

11.12-Prezident přijede každou minutou. Starosta Dalibor Maniš i další představitelé města už jsou připraveni před podnikatelským centrem. Nechybí krojovaní, kteří mají přivítat Miloše Zemana chlebem a solí. „A přivítajte ho pěkně jadrně, jak sa na Valašsku patří! Tož vitajte u nás, pane prezidente!" radí krojovaným starosta.

11.11- Na náměstí očekává příjezd prezidenta i Hana Zádrapová. „Moc se těším. Je to pro naše město čest," míní obyvatelka. Také podle Ludmily Zádrapové je příjezd prezidenta do regionu velkou událostí. „Jsem na něj zvědavá," přiznává.

11.08 - Podle hejtmana se zatím návštěva prezidenta Zemana v regionu vyvíjí dobře. „Všechno stíháme, jde to zatím skvěle. Důležité ale je, aby se tady pan prezident cítil dobře," poznamenal Stanislav Mišák.

11.01-Masarykovo náměstí je uzavřené, motoristé se tam nedostanou a musejí odstavit svá auta v bočních uličkách nebo pod náměstím. Okolí už totiž hlídají policisté včetně ochranky prezidenta Zemana. Lidé se shlukují a diskutují o prezidentovi. Je na nich vidět, že jsou poctěni návštěvou a těší se na příjezd Miloše Zemana. Pro hlavu státu připravili i kulturní program, v okolí se totiž pohybuje řada krojovaných. Před malou chvílí dorazil na místo i hejtman Stanislav Mišák.

10.55 - Valašské Klobouky jsou prvním bodem dnešního oficiálního programu prezidenta republiky. V tuto chvíli už je na cestě z Osvětiman, do Smetanovy ulice v Kloboukách má dorazit v 11.15 hodin. Očekává se, že přijede přesně, včera totiž časový harmonogram striktně dodržoval vyjma podvečerní diskuse s občany na náměstí Míru ve Zlíně, kdy už finišoval. Dá se říct, že jsou Klobouky ve Zlínském kraji raritou, když prezident zamíří právě tam. Je to totiž jediné město kromě okresních, kde uspořádá besedu s občany. Valašské Klobouky mají jen něco přes pět tisíc obyvatel.

10.43 - Pojďme si nejdříve připomenout, kdy vítaly Valašské Klobouky prezidenta naposledy. V roce 1928 město navštívil první prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk. „Přijel při příležitosti otevírání železniční dráhy Vsetín-Bylnice. Před šesti lety nás zase navštívil prezident Václav Klaus. Prezident byl pasován na Valacha, obdržel klobouk, valašku či valašské papuče. Místo královského jablka od nás dostal na památku slivovici," připomíná dnes s úsměvem Maniš.

10.33-Prezident Miloš Zeman má za sebou první den ve Zlínském kraji. Včera se pohyboval na Zlínsku – navštívil Baťův mrakodrap, Baťův institut, gymnázium na Lesní čtvrti ve Zlíně, firmu Greiner ve Slušovicích, zlínskou radnici, v krajském městě se setkal i s občany na náměstí Míru. Co jej čeká v rámci oficiální třídenní návštěvy kraje dnes? Dopoledne Valašskokloboucko, poté zamíří na Valašsko a navečer pojede do tvz. Moravských Benátek, do Kroměříže. Také dnes pro vás bude Deník monitorovat kroky prezidenta Zemana on-line.

Veřejná setkání s panem prezidentem

ČT 11:50 - Masarykovo náměstí ,Val. Klobouky

ČT 16:30 - prostranství před Městským úřadem, Vsetín

ČT 19:10 - Velké náměstí, Kroměříž

PÁ 12:05 - Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště