Motiv výplatní písmenové známky s kupóny pro přítisky, jíž graficky upravil Petr Foltera, vychází ze stropních fresek Emila Filly, které jsou umístěny v objektu SVU Mánes v místech nynější restaurace.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.

Obě emise vytiskla Tiskárna Hradištko – příležitostnou poštovní známku ofsetem v nákladu 56 000 kusů známek, s ní související FDC digitálním tiskem nákladem 2 600 kusů a výplatní písmenovou známku s kupony pro přítisky plnobarevným ofsetem v počtu 98 000 kusů známek.

Nové ceniny si mohou zájemci zakoupit na specializovaných přepážkách nebo v e-shopu na webových stránkách České pošty.

Kino Nadsklepí chystá přednášku o psychologii sériových vrahů

Malíř, grafik a sochař z Chropyně

Český kubistický malíř, grafik a sochař Emil František Josef Filla se narodil 4. dubna 1882 v Chropyni na Hané. Studoval na pražské Akademii u profesorů Franze Thieleho a Vlaho Bukovace.

Pro utváření jeho tvůrčího profilu a díla byla klíčová výstava norského malíře Edvarda Muncha v Praze roku 1905.

Zásadní událostí v dějinách českého moderního umění se stal Fillův podíl na přípravě a prezentaci malířského díla na výstavách skupiny Osma v letech 1907 a 1908.

Jako vůdčí talent nastupující generace byl roku 1909 přijat do Spolku výtvarných umělců Mánes a do redakční rady Volných směrů. Od roku 1911 se jeho zájem o moderní evropské umění soustředil především na Paříž. Filla rozpoznal převratný význam Picassova a Braqueova kubismu.

VIDEO: Pro Ukrajinu. Kroměřížské Velké náměstí ožilo benefičním koncertem

Studoval v Holandsku

Vypuknutí první světové války zastihlo Fillu v Paříži, odkud na více než šest let přesídlil do Holandska. Studoval holandské malířství sedmnáctého století a zhodnocoval poetiku kubismu v řadě svých zátiší. Po návratu do Prahy roku 1920 znovu vstoupil do SVU Mánes.

V malířském, grafickém a sochařském díle zhodnocoval objevy kubismu, které aktualizoval novými teoretickými studiemi, především však novými tvárnými postupy ovlivněnými abstrakcí i poetikou Picassovy adaptace surrealismu. V roce 1945 byl jmenován profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Změny a rozpory po roce 1948 uvrhly Fillu do nových nesnází a protikladů, z nichž hledal východisko v uplatnění realistických motivů ve své krajinářské tvorbě. Zemřel 6. 10. 1953 v Praze.