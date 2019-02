Zlínský kraj, Morava Řidiči, pozor: už během dneška vás mohou na silnicích v regionu potkat nepříjemné komplikace.

Meteorologové totiž včera vydali varování, že v následujících dvou dnech zasype celou republiku sníh. Místy by ho dokonce mohlo napadnout až patnáct centimetrů, na horách pak i víc.

Pro celou Moravu včera Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu: srážky navíc mohou během zítřka ještě namrzat.

„Většinou napadne deset až dvacet centimetrů, na návětřích až třicet centimetrů sněhu. Ojediněle se budou tvořit sněhové jazyky," upozornil včera ČHMÚ. Výstraha platí od dnešního rána až do středečních 18 hodin.

„Nebude to jako sněhová bouře v USA, ale komplikace lze čekat," upozornil mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák s odkazem na sněhovou kalamitu na severovýchodě Spojených států amerických, která si vyžádala třináct životů a ochromení dopravy. Husté sněžení by ale v polovině pracovního týdne mělo ustávat, v dalších dnech bude sněžení už jen místy a slabé.

„Ve středu ovšem mohou na Moravě situaci zkomplikovat pro změnu namrzající srážky," uvedl mluvčí ČHMÚ.

Meteorologové proto doporučují opatrnou jízdu, do hor by si řidiči neměli zapomenout sněhové řetězy a zimní výbavu. Lyžaři by také měli sledovat informace Horské služby.

Kroměřížsko

Na Kroměřížsku intenzivně sněží, problémy hlášeny nejsou

První vlna sněžení se Kroměřížsku úspěšně vyhnula. V regionu začalo sněžit až kolem půl desáté dopoledne. Silnice první třídy jsou mokré po chemickém ošetření, místy je pokrývá rozbředlý sníh. Vozovky druhé a třetí třídy pokrývá neustále čerstvě napadený sníh.

„V kuse sněží asi čtyři hodiny, situace je ale klidná, máme teď hlášenu jednu komplikaci s kamionem u Troubek ve směru od Zdislavic. Nevidím to ale jako velký problém," ubezpečil cestmistr Eduard Horák ze Sús Kroměřížska.

Řidiči osobních aut i autobusů podle něj zatím situaci zvládají dobře.

„Je příznivá teplota, takže sníh se docela rychle rozpouští ani nefouká, což je dobře. Podle radarů a předpovědí to vypadá, že bude sněžit až do zítřka," informoval Horák.

Sněhu tedy na inertních úsecích přibude.