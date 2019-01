Ostrožská Lhota /FOTOGALERIE/ – Zhruba šedesátka obyvatel Ostrožské Lhoty vyrazila na 35. ročník srazu Lhot a Lehot, který se uskutečnil o uplynulém víkendu v Lehotě u Nitry. Po domácí Lehotě byli v průvodu druhou nejpočetnější výpravou právě zástupci z našeho okresu. Celkem se v průvodu představilo 54 Lhot a Lehot z Česka a Slovenska.

Příští rok bude Ostrožská Lhota pořádat 36. ročník srazu Lhot a Lehot.

Právě v Ostrožské Lhotě bude příští rok sraz všech Lhota a Lehot. Pomyslnou štafetu předal starosta Lehoty u Nitry organizátorům příštího srazu. „Odevzdávám velmi vzácnou věc. Standartu, která je putovní a visí na ní už pětatřicet obecních stuh, které střetnutí uspořádaly. Standarta je putovní a věřím tomu, že pokud je svět tímto světem, tak ještě dlouho putovní bude. Doufám, že se všechny Lhoty a Lehoty budou střetávat ve zdraví, pohodě a radosti," prohlásil starosta pořádající obce Milan Chmelár.

„Je to obrovská mega akce, kterou naše Lhota ještě nezažila, ale věřím tomu, že většina obyvatel se bude těšit a všichni budou pohostinní, jak bývají běžně. Hlavně spoléháme na to, že všechny spolky v obci, kterých máme kolem dvaceti, se připojí. Můžeme se spolehnout na naše zázemí, které jsme budovali přes padesát let, " řekl na srazu místostarosta Ostrožské Lhoty Josef Lopata.

Na srazu byli také hlavní organizátoři příštího ročníku. Vít Lopata a Jakub Hájek. „Závazek a odpovědnost přijímáme. Už teď se na vás všechny těšíme za rok v Ostrožské Lhotě. Laťka je hodně vysoko a je na nás abychom ji udrželi. Takže za rok u nás ve Lhotě," pozval všechny přítomné jeden z hlavních organizátorů příštího ročníku Vít Lopata. Sraz by se měl uskutečnit v Ostrožské Lhotě v termínu 30. 6. – 3. 7. 2016.

Srazy Lhot a Lehot se začaly pořádat v roce 1981 v Uhlířské Lhotě na okrese Kolín, zúčastnila se ho čtyřicítka Lhot. Slovenské Lhoty se poprvé přidaly v roce 1985 na Nové Lhotě v okrese Hodonín. První sraz na Slovensku byl o čtyři roky později v Dolné Lehotě u Brezna. V letošním roce uspořádala v pořadí už 35. sraz největší Lhota na Slovensku – Lehota u Nitry, která má 2 200 obyvatel.

Rekord v účasti drží Dlouhá Lhota na okrese Mladá Boleslav. V roce 1986 přijelo na sraz 93 obcí. Termín drtivé většiny třídenních srazů bývá první víkend v červenci.

Související Ostrožská Lhota uspořádá sraz Lhot a Lehot